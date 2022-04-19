Фото ⟩ Собчак о приезде в Латвию: "В Риге встречают меня как родную"

"Продолжаем наше путешествие по аэропортам Европы. Сегодня хит-парад замыкает ментоловый цвет и самая вкусная вещь на свете - ванильный сырок Kārums", - сказала Собчак в сторис и показала упаковку от угощения.

После она поприветствовала самолет компании airBaltic. На следующем видео Ксения Собчак показала свой номер в одной из гостиниц Риги. Предположительно, это был номер в Grand Palace Hotel.

"В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается. Ну что, привет Рига! О, я еще и под американским флагом. Это провокация", - пошутила Ксения.

ФОТО: Instagram/xenia_sobchak

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что летала в Ригу из Москвы снимать нового героя для программы "Осторожно, Собчак!".