Вт, 19.04.2022
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Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины

Фото ⟩ Собчак о приезде в Латвию: "В Риге встречают меня как родную"

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась на своей странице в соцсетях впечатлениями о пребывании в Риге. 

"Продолжаем наше путешествие по аэропортам Европы. Сегодня хит-парад замыкает ментоловый цвет и самая вкусная вещь на свете - ванильный сырок Kārums", - сказала Собчак в сторис и показала упаковку от угощения. 

После она поприветствовала самолет компании airBaltic. На следующем видео Ксения Собчак показала свой номер в одной из гостиниц Риги. Предположительно, это был номер в Grand Palace Hotel. 

"В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается. Ну что, привет Рига! О, я еще и под американским флагом. Это провокация", - пошутила Ксения.

ФОТО: Instagram/xenia_sobchak

Напомним, ранее Ксения Собчак призналась, что летала в Ригу из Москвы снимать нового героя для программы "Осторожно, Собчак!". 

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