Сб, 23.04.2022
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Михаил Ходорковский

Нашумевший случай в Даугаве: кто платил за спасательные работы?

У Каменного моста в Даугаву въехал автомобиль. ФОТО: LETA

На прошлой неделе у Каменного моста в Даугаву въехал автомобиль. Уже на следующий день транспортное средство подняли из воды. Видеозапись этого происшествия быстро разлетелась по всем соцсетям и многие задались вопросом: сколько будут стоить водителю утонувшего автомобиля эти спасательные работы? RUS TVNET решил разобраться в этом вопросе. 

Что произошло?

14 апреля в 18:57 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, в реку въехал автомобиль. На место происшествия прибыли и водолазы Рижской муниципальной полиции (RPP), которые приостановили работу к 21:40.

Как рассказал TVNET очевидец Дайнис Дембовскис, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и соскользнула в Даугаву. Очевидец тут же вызвал спасателей.

По сообщению RPP, вечером 14 апреля сотрудники центра видеонаблюдения обнаружили запись с инцидентом. По материалам видеонаблюдения видно, что машина оказалась в воде менее чем через минуту после начала движения.

Автомобиль был извлечен из Даугавы 15 апреля около 15 часов сотрудниками VUGD в сотрудничестве с муниципальной полицией.

Что говорят страховщики?

Илзе Андерсоне, директор отдела регулирования возмещения страховой компании ERGO, рассказала RUS TVNET, что возмещение ущерба в случаях, когда автомобиль попадает в реку, зависит от выбранного водителем полиса КАСКО. "Если автовладелец приобрел полис КАСКО, покрывающий все риски, и в нем такие случаи не проговорены как исключительные, то извлечение автомобиля из воды может быть оплачено. Если у владельца транспортного средства есть другой вид полиса КАСКО, который не покрывает все риски, и конкретная ситуация не относится к упомянутым в нем рискам, спасательные работы не будут оплачены", - отмечает Андерсоне.

По правилам страхования КАСКО компании ERGO, ситуация, когда автомобиль сам съезжает с проезжей части без водителя, считается дорожно-транспортным происшествием (ДТП) и владелец автомобиля имеет право на получение страхового возмещения по страхованию КАСКО.

В таком случае расходы будут покрыты до определенного лимита, который указан в договоре. 

Расходы на спасательные работы такого рода зависят от разных факторов: какой автомобиль затонул, какова его масса, в какой воде он затонул, насколько глубоко машина ушла под воду и т. д.

Эта сумма может начинаться от 1000 евро, сообщила Илзе Андерсоне. 

Есть случаи, когда водителю, у которого нет страхования КАСКО, не надо будет оплачивать извлечение автомобиля из воды, отмечает представитель ERGO. "Если транспортное средство попадает в реку и тонет из-за ДТП и это транспортное средство является пострадавшей стороной (третьим лицом), то спасательные/буксировочные работы будут покрываться за счет страховки OCTA ответственного транспортного средства", - уточнила директор отдела регулирования возмещения ERGO. 

Руководитель продукта КАСКО страховой компании If Роберт Скрупскис также сообщил RUS TVNET, что страхование КАСКО может покрывать подобные случаи, все зависит от ситуации и обстоятельств произошедшего. Но так как обстоятельства конкретного случая с автомобилем, который въехал в Даугаву, компании неизвестны, он не может дать более расширенный комментарий.

Что говорят ответственные службы?

Как отметили в VUGD, такие чрезвычайные случаи являются угрозой для окружающей среды, поэтому служба в данном случае выполняет свои прямые обязанности.

"VUGD выполняет определенные государством функции, и одной из них является проведение спасательных работ - в данном случае извлечение автомобиля из водоема для предотвращения образования возможного загрязнения Даугавы. В VUGD не рассчитывают затраты на выполненные аварийно-спасательных работ, если они проводятся, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде", - сообщила RUS TVNET представитель VUGD Агрита Витола.

Поэтому в случае, когда автомобиль въехал в Даугаву, сумма затрат не рассчитывалась.

Витола пояснила, что плата за услуги VUGD взимается только в том случае, когда с VUGD заключен договор о платных услугах. Цены на услуги VUGD можно посмотреть здесь

Во всех случаях, когда человеку, имуществу или окружающей среде угрожает опасность, VUGD проводит спасательные работы, и плата за них не рассчитывается, то есть работы проводятся за счет государства. 

Вывод: хозяин утонувшего автомобиля не платил за то, что его автомобиль извлекли из Даугавы. 

 

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