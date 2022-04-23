Нашумевший случай в Даугаве: кто платил за спасательные работы?

По правилам страхования КАСКО компании ERGO, ситуация, когда автомобиль сам съезжает с проезжей части без водителя, считается дорожно-транспортным происшествием (ДТП) и владелец автомобиля имеет право на получение страхового возмещения по страхованию КАСКО.

В таком случае расходы будут покрыты до определенного лимита, который указан в договоре.

Расходы на спасательные работы такого рода зависят от разных факторов: какой автомобиль затонул, какова его масса, в какой воде он затонул, насколько глубоко машина ушла под воду и т. д.

Эта сумма может начинаться от 1000 евро, сообщила Илзе Андерсоне.

Есть случаи, когда водителю, у которого нет страхования КАСКО, не надо будет оплачивать извлечение автомобиля из воды, отмечает представитель ERGO. "Если транспортное средство попадает в реку и тонет из-за ДТП и это транспортное средство является пострадавшей стороной (третьим лицом), то спасательные/буксировочные работы будут покрываться за счет страховки OCTA ответственного транспортного средства", - уточнила директор отдела регулирования возмещения ERGO.

Руководитель продукта КАСКО страховой компании If Роберт Скрупскис также сообщил RUS TVNET, что страхование КАСКО может покрывать подобные случаи, все зависит от ситуации и обстоятельств произошедшего. Но так как обстоятельства конкретного случая с автомобилем, который въехал в Даугаву, компании неизвестны, он не может дать более расширенный комментарий.

Что говорят ответственные службы?

Как отметили в VUGD, такие чрезвычайные случаи являются угрозой для окружающей среды, поэтому служба в данном случае выполняет свои прямые обязанности.

"VUGD выполняет определенные государством функции, и одной из них является проведение спасательных работ - в данном случае извлечение автомобиля из водоема для предотвращения образования возможного загрязнения Даугавы. В VUGD не рассчитывают затраты на выполненные аварийно-спасательных работ, если они проводятся, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде", - сообщила RUS TVNET представитель VUGD Агрита Витола.

Поэтому в случае, когда автомобиль въехал в Даугаву, сумма затрат не рассчитывалась.

Витола пояснила, что плата за услуги VUGD взимается только в том случае, когда с VUGD заключен договор о платных услугах. Цены на услуги VUGD можно посмотреть здесь.

Во всех случаях, когда человеку, имуществу или окружающей среде угрожает опасность, VUGD проводит спасательные работы, и плата за них не рассчитывается, то есть работы проводятся за счет государства.

Вывод: хозяин утонувшего автомобиля не платил за то, что его автомобиль извлекли из Даугавы.