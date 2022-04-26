Вт, 26.04.2022
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В Киев отправятся 11 автобусов Rīgas satiksme c гуманитарной помощью

В Киев отправятся 11 автобусов Rīgas satiksme c гуманитарной помощью ФОТО: LETA

Сегодня утром, 26 апреля, в Украину отправляются 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.

Автобусы украшены надписью "Рига - Киев. Гуманитарная помощь" на украинском языке.

Сегодня утром председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса заявила, что возможность отправить помощь украинцам - это совместный труд многих людей. Водители автобусов за два дня преодолеют 1000 километров до границы с Украиной, где транспортные средства будут переданы сотрудникам Киевской транспортной службы.

Как сообщила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, в настоящее время народ Латвии пожертвовал девять миллионов евро народу Украины.

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко поблагодарил жителей Риги и Латвии за помощь. "Это большая поддержка населения и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения", - сказал посол.

Автобусы загружены средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, запчастями.

Галерея: Люди приносят гуманитарную помощь для отправки в Украину

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