В Киев отправятся 11 автобусов Rīgas satiksme c гуманитарной помощью
Сегодня утром, 26 апреля, в Украину отправляются 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.
Сегодня утром, 26 апреля, в Украину отправляются 11 автобусов Rīgas satiksme, наполненные гуманитарной помощью, предоставленной жителями Риги.
Сегодня утром председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса заявила, что возможность отправить помощь украинцам - это совместный труд многих людей. Водители автобусов за два дня преодолеют 1000 километров до границы с Украиной, где транспортные средства будут переданы сотрудникам Киевской транспортной службы.
Как сообщила руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, в настоящее время народ Латвии пожертвовал девять миллионов евро народу Украины.
Посол Украины в Латвии Александр Мищенко поблагодарил жителей Риги и Латвии за помощь. "Это большая поддержка населения и инфраструктуры, пострадавших от российского вторжения", - сказал посол.
Автобусы загружены средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, запчастями.
Галерея: Люди приносят гуманитарную помощь для отправки в Украину
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