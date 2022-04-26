Латвийский производитель IT-продуктов и бытовой техники Elko grupa уходит из России

Elko grupa получила разрешение от всех заинтересованных сторон на продажу двух дочерних компаний в России - Elko Rus и "Торговый дом Absolut".

С начала войны в Украине Elko grupa прекратила поставки на российский рынок, несколько ведущих производителей ИТ также объявили о решении уйти с российского рынка.

После смены собственника дочерних компаний Elko grupa в России, зарегистрированной 25 апреля, начата передача активов и разделение бизнес-процессов. Для этого установлен переходный период в один год.

В сообщении компании для биржи говорится, что сделка не только снизит риски, связанные с российским рынком, но и улучшит капитализацию баланса Elko grupa.

Будет устранен валютный риск, связанный с российским рублем, а общие расходы на основную деятельность снизятся, что позволит продолжить развитие бизнеса на других рынках.

Оборот Elko grupa в прошлом году составил 1,853 млрд евро, что на 3,2% меньше, чем в 2020 году, а прибыль группы увеличилась на 30,4% до 39,429 млн евро.

Компания была зарегистрирована в мае 1993 года.