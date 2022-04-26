Резкий рост расходов: Lux Express закрывает маршрут Рига - Даугавпилс

Планируется, что со 2 мая Daugavpils autobusu parks на коммерческом маршруте Рига - Даугавпилс будет выполнять рейсы, отправляющиеся с Даугавпилсского автовокзала каждый день в 3:55, 12:30 и 15:00, а с Рижского международного автовокзала - в 11:50, 19:10 и 20:20. Также будут выполняться рейсы из Даугавпилса по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам в 9:50, а из Риги - в 15:30.

АО Pasažieru vilciens ежедневно обеспечивает на маршруте Рига - Даугавпилс рейсы в 6:21, 7:39, 13:06 и 17:37, а из Риги в Даугавпилс - в 7:31, 13:01, 16:31 и 18:01.

В пятницу, 29 апреля, будет выполнен последний рейс Lux Express Estonia, который отправляется из Даугавпилса по пятницам и воскресеньям в 17:25, 30 апреля - последний рейс, который отправляется из Риги в 7:15, а также рейс, который отправляется из Риги в 12:30 и 17:30. 1 мая будут последние рейсы из Даугавпилса в 7:00 и 12:25.

В Lux Express агентству LETA сообщили, что

маршрут закрыт из-за резкого роста расходов, а существующие на рынке ограничения и неясные перспективы развития препятствуют тому, чтобы компания развивала более обширную сеть маршрутов в Латвии.

Lux Express начала выполнять рейсы на маршруте Рига - Екабпилс - Даугавпилс с октября прошлого года. Компания также выразила заинтересованность начать в 2022 году деятельность на маршрутах Рига - Лиепая и Рига - Вентспилс. С ослаблением пандемии Covid-19 на маршруте Рига - Екабпилс - Даугавпилс постепенно увеличилось и число пассажиров, однако прирост был не настолько ощутимым, чтобы компенсировать убытки из-за роста цен на топливо.

Lux Express продолжит обслуживать международные маршруты из Риги в Вильнюс, Варшаву, Таллинн, Пярну и другие направления.