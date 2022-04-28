Минблаг хочет поднять "минималку" до половины от средней зарплаты по стране

По мнению Минблага, минимальная зарплата могла бы составлять 50% от средней зарплаты за прошлый год. Такой подход Минблаг выбрал уже сейчас, предложив в 2023 году увеличить минимальную зарплату до 640 евро, что было бы половиной от средней зарплаты в прошлом году - 1280 евро.

По словам министра, эту модель уже обсудили с различными социальными партнерами, которые ее поддержали. "Мы говорили с социальными партнерами. Со стороны профсоюзов, конечно, большая поддержка. С Латвийской конфедерацией работодателей я сегодня еще встречусь," - рассказал политик, сделав прогноз, что и работодатели определенно согласятся с необходимостью увеличения минимальной зарплаты.

Эглитис отмечает, что у Латвии с Литвой и Эстонией создалась "непростительно большая" разница в "минималках", и при сегодняшних ценах выжить на 500 евро до уплаты налогов очень сложно.

Министр признал, что изначально министерство разрабатывало предложение поднять в будущем году минимальную зарплату до 640 или 700 евро, однако сейчас стало ясно, что увеличение до 700 евро будет слишком резким.