Предприниматели раскритиковали министра финансов за высказывания на ТВ

Обе организации выразили возмущение заявлениями Рейрса, которые не соответствуют действительности.

LTRK указала, что министр финансов предоставил ложную информацию о LTRK и ее деятельности. А именно, Рейрс ложно указал в программе, что большинство членов палаты являются микропредприятиями.

Министр финансов также раскритиковал опрос предпринимателей, проведенный LTRK совместно с центром изучения общественного мнения SKDS, в котором Рейрс получил самую низкую оценку своей работы из всех министров. Министр финансов заявил, что опрос не был всеобъемлющим, с чем не согласилась LTRK, заявив, что методология опроса была социологически обоснованной.

Рейрс также заявил, что бизнес-организации отрицательно относятся к работе министра, поскольку им не удается добиться пониженной ставки НДС. LTRK отмечает, что не выступала за снижение НДС - единственным исключением является сниженный НДС на латвийские фрукты и овощи.

В свою очередь Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов потребовала от министра публичных извинений за утверждения о том, что гостиницы хотят решить свои проблемы за счет "якобы помощи украинским беженцам".

Исполнительный директор ассоциации Санта Грайксте заявила, что с началом войны в Украине и наплывом беженцев в Латвию гостиницы первыми откликнулись на призыв их разместить, а также оказали социальную и психологическую поддержку за свой счет.

Председатель ассоциации Янис Наглис утверждает, что ни в начале марта, ни сейчас государство не консультировалось с ассоциацией о реальной стоимости размещения беженцев и полученных услуг.

Наглис также указал на другие "лживые и унизительные" заявления Рейрса. Так, министр заявил, что государство на 100% покрыло гостиницам убытки из-за Covid-19. Наглис подчеркивает, что компании не получали господдержку в период с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года.