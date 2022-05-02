Latvijas gāze не разрешили изменить способ оплаты российского газа

При этом выдача такого разрешения невозможна, если оно требуется для совершения операций с российской кредитной организацией, что никак не подпадает под надзор FKTK, подчеркивают представители комиссии.

Кроме того, представители FKTK отмечают, что общая позиция Еврокомиссии гласит, что в настоящее время получение российского газа возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоренностей и их условий. Другие сценарии в настоящее время не рассматриваются и могут быть расценены как попытки обойти санкции.

При этом представители FKTK подчеркивают, что соблюдение санкций - не только обязанность надзорных органов, но и индивидуальная ответственность каждой конкретной компании. Обход санкций может оказать существенное негативное влияние на дальнейшую деятельность и репутацию компании, также за нарушение санкций, введенных ЕС, Уголовный закон предусматривает ответственность.

Как сообщалось, LG обратилось в FKTK за получением специального разрешения на изменение порядка расчетов с российским "Газпромом". Председатель правления компании Айгар Калвитис отметил, что LG заключило с "Газпромом" долгосрочный договор на поставку природного газа на период 2000-2030 гг. По условиям этого соглашения платежи за поставки природного газа пока осуществляются в евро.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля "недружественные" страны Запада будут получать природный газ из России только за оплату рублями.

LG не закупало природный газ у "Газпрома" с тех пор, как изменение вступило в силу, по политическим и коммерческим соображениям. Калвитис подчеркивает, что позиция Еврокомиссии и Латвии по вопросу изменения действующего порядка расчетов до сих пор неясна, а цена на рынке природного газа экономически неконкурентоспособна и чрезмерно высока.

LG также попросило Министерство экономики уточнить, совместим ли порядок расчетов в евро с требованиями режима санкций в отношении России, чтобы LG могло планировать свою будущую деятельность и продолжать выполнять свои обязательства в качестве публичного торговца перед более чем 350 000 клиентами-домохозяйствами.

28 апреля Сейм поддержал поправки о запрете поставок российского природного газа. Пока не ясно, когда это ограничение вступит в силу, но, по оценкам правительства, это может быть сделано со следующего года.

Также сообщалось, что "Газпром" проинформировал о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию, поскольку те отказались платить за газ в рублях. Венгрия публично заявила, что готова оплачивать продукцию "Газпрома" в рублях.

Крупнейшими акционерами LG являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%), акции LG котируются на Рижской фондовой бирже Nasdaq.