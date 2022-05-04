На Саркандаугаве поездка для мотоциклиста закончилась серьезным ДТП

На улице Тилта в Риге автомобиль выехал со второстепенной улицы. Что произошло после столкновения, мотоциклист Микус уже не помнит, так как потерял сознание.
Очевидцев происшествия хватает, звук столкновения привлек внимание десятков людей вокруг.
Микус рассказывает: "Из переулка передо мной выехала машина, я врезался в нее и перелетел. Затем черная картинка. Не знаю, через сколько пришел в себя, тогда уже скорая была на месте. Они меня как-то привели в чувства".
Сотрудники правоохранительных органов призывают отозваться очевидцев происшествия, чтобы лучше понять детали аварии, позвонив по телефону 67829236 или 110. Также пригодится информация о самом происшествии и видеозаписи с ближайшей местности или с видеорегистраторов проезжающих машин.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке
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