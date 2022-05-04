Солнца не видать: прогноз погоды на четверг

Ночью облака частично закроют небо, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха от -3 градусов местами в Видземе и Латгале до +4 градусов на Курземском побережье.

Днем между облаков выглянет солнце, местами в Курземе пройдут кратковременные дожди. В четверг вечером дожди пройдут также в Земгале и Видземе. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +11...+16 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха понизится до +3 градусов, в пригородах до нуля, днем потеплеет до +15 градусов.