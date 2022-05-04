Ср, 4.05.2022
Я больше не могу приближаться к Останкинскому телевидению. Мои фото там расклеены в радиусе километра - этого человека подпускать близко нельзя. Андрис Лиелайс, латвийский актер
Андрис Лиелайс, латвийский актер

Солнца не видать: прогноз погоды на четверг

Облака. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В четверг, 5 мая, в Латвии увеличится количество облаков, но воздух станет немного теплее, прогнозируют синоптики.

Ночью облака частично закроют небо, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха от -3 градусов местами в Видземе и Латгале до +4 градусов на Курземском побережье.

Днем между облаков выглянет солнце, местами в Курземе пройдут кратковременные дожди. В четверг вечером дожди пройдут также в Земгале и Видземе. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +11...+16 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха понизится до +3 градусов, в пригородах до нуля, днем потеплеет до +15 градусов.

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