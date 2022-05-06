Фото ⟩ Первые 125 тонн депозитных упаковок переданы на переработку

Из переработанного материала можно будет производить новые изделия, например, новые упаковки для напитков, отделочные материалы, стеклянную плитку, детали для автомобилей и др.

"Преимущество системы депозита заключается в том, что мы можем получить чистый и незагрязненный бытовыми отходами материал, который можно на 100 % переработать, к тому же существуют более широкие возможности использования такого материала. Перед передачей упаковок переработчикам материал учитывается, сортируется и спрессовывается в кипы, чтобы его транспортировка была максимально эффективной. Объем переданных на переработку бутылок ПЭТ в настоящее время равноценен 2850 кубометрам, что в плане объема приблизительно равняется емкости олимпийского бассейна – без депозитной системы большая часть этих упаковок оказалась бы в окружающей среде или была бы захоронена в горах отходов на полигонах", – рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Микс Стуритис.

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Упаковка ПЭТ – экологичный материал с широким спектром использования

ПЭТ является одним из наиболее распространенных видов упаковок безалкогольных напитков – приблизительно 62 % всего потребляемого в мире материала ПЭТ используется при покупке воды и других безалкогольных напитков.1 Благодаря своему составу ПЭТ также является очень долговечным и ценным материалом, так как он полностью пригоден для вторичной переработки, и его можно повторно использовать и для производства новых бутылок, и для изготовления других товаров.

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Весь ПЭТ материал, собранный в рамках латвийской системы депозита, передается на переработку в компанию AS PET Baltija, которая является одной из крупнейших компаний по переработке ПЭТ бутылок в Северной Европе.

"По мере развития циркулярной экономики увеличивается и ценность собранного материала, а также появляются новые идеи и технологии для переработки и повторного использования собранных полимерных материалов. Уже сейчас ПЭТ материал широко используется не только в производстве новых ПЭТ бутылок, но из него также создается ПЭТ пленка для упаковки различных продовольственных и непродовольственных товаров, натяжные ленты, которые мы обычно видим в упаковке мебели и других крупногабаритных товаров, наполнители для одеял, коврики, строительные материалы, звукоизоляционные решения и даже полиэстеровая одежда. Один из наиболее признанных брендов, выпускающих рюкзаки для отдыха, начал производить серию рюкзаков, которая тоже будет изготовлена из переработанных ПЭТ бутылок. По мере расширения круга возможностей использования переработанного ПЭТ материала возрастает и его ценность", – комментирует Салвис Лапиньш, председатель правления AS PET Baltija.

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Алюминиевые банки – один из наиболее ценных видов упаковки

Каждый год в Европе используется до 50 миллиардов алюминиевых банок, что делает их одной из самых популярных упаковок напитков в мире.2 Алюминиевые банки являются одним из наиболее экологичных видов упаковки, так как состоят в среднем на 70 % из переработанного металла. Благодаря прочности и стойкости материала банки способны выдерживать экстремальные температуры и давление, а также защищать напиток от воздействия прямых солнечных лучей и других факторов.

Как поясняет Микс Стуритис, для эффективной переработки алюминия необходим постоянно большой объем сырья, поэтому в Европе работает сравнительно небольшое количество переработчиков алюминия. Переработку собранного DIO материала обеспечивает немецкая компания Novelis Deutschland GmbH, являющаяся ведущим покупателем и переработчиком использованных банок из-под напитков во всем мире и ежегодно перерабатывает более 74 миллиардов банок.

ФОТО: Пресс-фото

Средний цикл жизни алюминиевых банок составляет пару месяцев и, благодаря возможностям современных технологий, переработанная банка может вернуться на полки магазинов всего за 60 дней. Важно, что алюминий можно перерабатывать бесконечное количество раз и изготавливать из него не только новые упаковки напитков и продовольственных продуктов, но и, например, автомобильные детали и другие полезные предметы.