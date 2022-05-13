В связи с событиями 10 мая будут уволены три чиновника полиции

В связи с действиями отдельных полицейских по обеспечению общественного порядка 10 мая в парке Победы в Риге начальник Государственной полиции Армандс Рукс принял решение отстранить от исполнения служебных обязанностей три должностных лица Рижского регионального управления Государственной полиции - исполняющего обязанности начальника участка, командира батальона патрульной полиции Бюро полиции порядка, а также одного инспектора.

Отстраненными являются ответственные должностные лица, которые в тот день на месте принимали решения о контроле за событиями.

До сих пор при служебной проверке констатировано, что со стороны этих полицейских не была надлежащим образом оценена ситуация и соответственно не была правильно выбрана тактика для ее решения. Действия должны быть немедленными и недвусмысленными - точный сигнал собравшимся, что любые виды ненависти, поддерживающие войну действия и другие подобные нарушения не будут допущены.

Выяснилось, что, например, в ситуации, где сотрудники Рижской муниципальной полиции изначально отпустили мужчину с флагом Российской Федерации, эти полицейские получили указание от представителя командного состава Государственной полиции отпустить этого человека, а потом задержать в момент, когда лицо не находилось в толпе людей.

То есть муниципальные полицейские сами это решение не приняли. Как выяснилось в служебной проверке, такая команда была дана, не желая вызывать риски конфронтации с находившимися в тот момент рядом лицами.

Также оценивая ситуацию в общем, должностные лица и Госполиции, и муниципальной полиции на месте не выполняли соответствующие служебные обязанности так, чтобы незамедлительно были устранены нарушения закона. Следует подчеркнуть, что у должностных лиц определены конкретные обязанности для реагирования на очевидные нарушения закона, что не требует особого указания. Констатировано, что ни ответственные должностные лица, ни вовлеченный персональный состав на месте происшествия не сделали это профессионально.

Кроме того, эти конкретные работники не реагировали достаточно активно на приказы Бюро оперативного управления, Рижского регионального управления и даже начальника Государственной полиции немедленно прекратить правонарушения и рассеять собравшихся лиц. Фактически это было сделано только после того, как начальник Государственной полиции перенял управление на месте происшествия.

Служебная проверка продолжается, другим чиновникам тоже придется считаться со строгими наказаниями, в том числе - с увольнением.