Бывший юрист Rietumu Banka хочет выкупить долг Бондарса по делу Krājbanka

Бывшее правление Krājbanka должно банку более 15 миллионов евро. Однако администратору банка KPMG удалось взыскать с бывших сотрудников около 100 тысяч евро. Поэтому иск о взыскании оставшихся денег был выставлен на аукцион за значительно меньшую сумму - 128 500 евро.

"Прежде чем имущество будет продано с аукциона, оно оценивается. Внешний эксперт определил эту оценку на основе имеющейся информации об активах, которые могут все еще принадлежать этим лицам. Это могут быть доходы от зарплат и пенсий", - объясняет Уна Петрауска, руководитель бюро адвокатов юридической фирмы KPMG в Латвии.

На прошлой неделе аукцион завершился, и один участник подал заявку. "На данный момент сделка не завершена. Средства еще не выплачены", - говорит Петрауска.

KPMG не назвала имени покупателя, но De Facto известно, что это Алексей Овод готов купить долг Бондарcа и других. Он занимается недвижимостью в Испании. В 2017 году баллотировался в Юрмальскую городскую думу от "Согласия", а десять с лишним лет назад он представлял интересы Олега Степанова в транзитном бизнесе Вентспилса.

В Вентспилсе Овод работал в одном лагере с Мартиньшем Квепсом, адвокатом политика Бондарса. И этот факт наводит на вопрос, не купил ли сам Бондарс через посредника долг против себя.

Квепс отвергает такую ​​возможность: "Конечно, нет, для нас это тоже было огромным сюрпризом, мы ожидали всего, но не такого необычного результата". Адвокат Бондарса категорически отрицает, что он или клиент вообще общались с победителем аукциона Оводом: "С окончанием Вентспилсских войн наши отношения прекратились".

О мотивах Овода передаче узнать не удалось. Он быстро сбросил трубку, сославшись на плохую связь, а позже трубку не взял и на отправленные вопросы не ответил.

Если отбросить версию о том, что должники Krājbanka выкупили долг за меньшие деньги, то другую версию позволяет выдвинуть работа Овода в Rietumu Bankа. Сам он указал, что с 2011 по 2014 год возглавлял юридический департамент банка. Согласно официальной газете испанского Реестра компаний, другой чиновник Rietumu Bankа Илья Хагин является должностным лицом в Alfavista Invest - компании, основанной Оводом.

Напомним, что одним из акционеров Rietumu Bankа является Аркадий Сухаренко, который также является председателем Совета еврейских общин и в отношении которого Сейм недавно принял решение о выплате компенсации в размере 40 млн евро. Комиссию Сейма по этому вопросу возглавляет именно депутат Бондарс.

Rietumu Banka в кратком ответе отверг любую связь с победителем аукциона.

Бывший президент Krājbanka Бондарс даже не допускает, что акционер Rietumu Bankа может быть заинтересован в этом аукционе. "Тогда по крайней мере, если бы что-то подобное планировалось, я бы знал, я ничего об этом не знаю", - ответил председатель бюджетной комиссии Сейма Бондарс.

Сколько еще денег будет взыскано с бывших членов правления Krājbanka, зависит от желания и успеха победителя аукциона. Но для того, чтобы аукцион был завершен, необходимо еще уплатить покупные деньги и не должно быть сомнений в происхождении средств.

Насколько известно De Facto, кто-то сообщил о сделке в несколько государственных органов, в том числе в Службу государственной безопасности.