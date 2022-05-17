Вооруженным силам из средств на непредвиденные расходы выделят 56,7 млн ​​евро

Эти средства предназначены для разовых инвестиций в реализацию мер по развитию потенциала национальной обороны и укреплению внутренней безопасности в связи с широкомасштабной военной агрессией России против Украины и ростом геополитических рисков.

Министерство обороны подготовит и подаст Министерству финансов запрос о выделении указанного финансирования из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.

В настоящее время из общедоступных документов неясно, для каких целей армии нужны эти средства. В установленном нормативными актами порядке министерство подготовит отдельные проекты распоряжений правительства о выделении средств, включая подробные пояснения и расчеты.

Финансирование разовых инвестиций будет освоено к концу 2022 года.