Вооруженным силам из средств на непредвиденные расходы выделят 56,7 млн евро
Во вторник правительство решило выделить Национальным вооруженным силам финансирование из средств на непредвиденные расходы до 56 754 761 евро.
Во вторник правительство решило выделить Национальным вооруженным силам финансирование из средств на непредвиденные расходы до 56 754 761 евро.
Эти средства предназначены для разовых инвестиций в реализацию мер по развитию потенциала национальной обороны и укреплению внутренней безопасности в связи с широкомасштабной военной агрессией России против Украины и ростом геополитических рисков.
Министерство обороны подготовит и подаст Министерству финансов запрос о выделении указанного финансирования из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.
В настоящее время из общедоступных документов неясно, для каких целей армии нужны эти средства. В установленном нормативными актами порядке министерство подготовит отдельные проекты распоряжений правительства о выделении средств, включая подробные пояснения и расчеты.
Финансирование разовых инвестиций будет освоено к концу 2022 года.
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