Вт, 17.05.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Вооруженным силам из средств на непредвиденные расходы выделят 56,7 млн ​​евро

ФОТО: Gatis Indrēvics (Aizsardzības ministrija)

Во вторник правительство решило выделить Национальным вооруженным силам финансирование из средств на непредвиденные расходы до 56 754 761 евро.

Эти средства предназначены для разовых инвестиций в реализацию мер по развитию потенциала национальной обороны и укреплению внутренней безопасности в связи с широкомасштабной военной агрессией России против Украины и ростом геополитических рисков.

Министерство обороны подготовит и подаст Министерству финансов запрос о выделении указанного финансирования из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи в соответствии с фактически необходимой суммой.

В настоящее время из общедоступных документов неясно, для каких целей армии нужны эти средства. В установленном нормативными актами порядке министерство подготовит отдельные проекты распоряжений правительства о выделении средств, включая подробные пояснения и расчеты.

Финансирование разовых инвестиций будет освоено к концу 2022 года.

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