Работающие пенсионеры смогут дополнительно получать пособие

Как пояснили в Министерстве благосостояния, данные изменения будут способствовать улучшению материального положения пенсионеров, так как одновременно с зарплатой они смогут получать пособие в случае, если пожелают и сочтут возможным улучшить таким образом свое материальное положение.

Это предусмотрено поправками к "Правилам порядка назначения и выплаты государственного пособия по социальному обеспечению и пособия на погребение" Кабмина, которые были приняты на заседании правительства во вторник, 17 мая.

Пособие присуждается лицу, не имеющему права на получение государственной пенсии или страхового возмещения в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также лицу, достигшему возраста, установленного законом для получения пенсии по старости.