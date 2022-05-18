Рижская дума пожертвует фонду Ziedot.lv на поддержку Украины 200 000 евро

Как депутатов проинформировал исполнительный директор Риги Янис Ланге, упомянутые средства будут использованы для обеспечения гуманитарной помощи, например, поставке медикаментов, средств гигиены, генераторов и т.д. жителям Украины.

Депутатов также проинформировали, что благотворительный фонд Ziedot.lv оказывает гуманитарную помощь Украине при сотрудничестве с МИД, посольством Латвии в Украине и посольством Украины в Латвии.

Задача фонда - приобрести товары согласно с запросами украинской стороны, организовать транспорт и передачу украинской стороне. МИД проверяет получателей с украинской стороны и подтверждает адрес доставки.

До сих пор Ziedot.lv поставил в Украину 31 груз гуманитарной помощи. На пожертвования Риги будет возможно оказать дополнительную помощь.

Напомним, в феврале Рижская дума решила зарезервировать 500 000 евро на оказание помощи Украине, страдающей в результате вторжения России.