Уровень фактической безработицы в апреле составил 6,8%

Уровень безработицы среди мужчин в апреле уменьшился на 0,3 процентного пункта до 7,9%, среди женщин - на 0,2 процентного пункта до 5,7%.
Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в апреле 6,5%, что на 0,3 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
По сравнению с апрелем прошлого года уровень фактической безработицы снизился на 1,2 процентного пункта, уровень зарегистрированной безработицы - на 1,4 процентного пункта.
В апреле в Латвии было 64 тыс. безработных (26,9 тыс. женщин и 37,2 тыс. мужчин), что на 2,6 тыс. больше, чем в марте, и на 10 тыс. меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц уменьшилось на 1,6 тыс., женщин - на 0,8 тыс.
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