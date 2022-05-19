Уровень фактической безработицы в апреле составил 6,8%

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в апреле 6,5%, что на 0,3 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

В апреле в Латвии было 64 тыс. безработных (26,9 тыс. женщин и 37,2 тыс. мужчин), что на 2,6 тыс. больше, чем в марте, и на 10 тыс. меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Число безработных мужчин за месяц уменьшилось на 1,6 тыс., женщин - на 0,8 тыс.