Latvijas valsts ceļi расторгнет пять строительных договоров из-за роста цен

Он отметил, что рост цен является главной проблемой текущего строительного сезона. "Все строители нас уведомили о необходимости пересмотреть ранее заключенные договоры", - сказал Лаздовскис.

В целом у предприятия заключено свыше 100 договоров о строительных работах. Поэтому Latvijas valsts ceļi провело анализ, какой рост цен является объективным, соответствующим ситуации на рынке, чтобы договориться о представляющей строителей ассоциацией о принципах пересмотра договоров о строительных работах.

По прогнозам Latvijas valsts ceļi, в целом расходы на строительные работы возрастут не более чем на 15% по каждому договору.

"Есть информация о пяти договорах, которые планируется расторгнуть, потому что даже с этим 15%-ным увеличением их невозможно реализовать. Мы договорились с отраслью о том, что, если объект не начат, лучше его не начинать, а объявлять новую закупку, чтобы цены соответствовали новой реальности", - сказал руководитель предприятия.

Как сообщалось, в апреле Latvijas valsts ceļi получило письма от всех крупнейших строительных фирм, которые участвуют в закупках на дорожно-строительные работы. Строители заявили, что не могут выполнить работы по тем расценкам, которые указали в закупках до 24 февраля. Предложения, которые поступали по закупкам в марте и апреле, уже были на 10-15% дороже, чем планировавшиеся. Для решения сложившейся ситуации Latvijas valsts ceļi начало разработку принципов пересмотра договоров. Также существует возможность того, что предприниматели расторгнут договоры, которые заключены до 24 февраля, и закупки придется объявлять вновь.

Ранее Latvijas valsts ceļi получило одно заявление о расторжении договора - группа A. C. B. проинформировала предприятие, что планирует расторгнуть договор о строительных работах на участке главной государственной дороги A13 граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - литовская граница (Медуми) протяженностью 11,18 км.