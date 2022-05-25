Рейрс: министерства должны отказаться от нереальных запросов из госбюджета

Этот вопрос в начале заседания поднял председатель комиссии Мартиньш Бондарс, отметив, что в настоящее время министерства действуют как отраслевые профсоюзы, запросы которых превышают возможности бюджета, а Минфин вынужден их урезать. Министерствам это дает возможность публично заявлять, что они просили деньги, но их просьбы не были приняты во внимание.

Руководитель комиссии подчеркнул, что такую практику нужно менять и министерствам следует обеспечить более профессиональный процесс запрашивания средств.

Министр финансов обратил внимание на то, что в этом году фискальное пространство, то есть доступные дополнительные средства, больше, чем когда-либо - 300 млн евро. Обычно эта сумма составляет от 150 до 200 млн евро.

Рейрс указал на большой разрыв между возможностями фискального пространства и тем, что в разные годы запрашивали министерства.

Иногда сумма запросов достигала 1-2 млрд евро, а "плохой Минфин этих средств не давал". Министр подчеркнул, что Минфин "денег не печатает" и не может выделить средства, которых нет.

По словам Рейрса, такой подход, когда министерства требуют нереальные суммы, возник в свое время из-за плохого опыта сотрудничества с Государственным контролем. Госконтроль находил недостатки в деятельности министерств и спрашивал, почему они не подали заявку на выделение средств для решения проблемы. В результате теперь министерства требуют средств "немерено", указал глава Минфина.

Рейрс подчеркнул, что одним из способов, как найти средства, является пересмотр старых проектов, прежде чем реализовать новые. "Не верю, что все проекты 30-летней давности нужны", - сказал министр, отметив, что в этом году в результате пересмотра старых проектов уже получено более 150 млн евро.