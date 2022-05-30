Нехватка гранул и щепы в Европе гонит цены вверх. Минэкономики кризиса не видит

Предприятие Staļi начало работу как изготовитель деревянных окон и дверей. Оставшееся от производства оно перерабатывало в щепу и далее - в гранулы. Сейчас этот побочный бизнес вырос, предприятие закупает щепу у восьми поставщиков и производит около 40 тысяч тонн гранул в год.

Общее потребление гранул в Латвии - около 200 тысяч. Теоретически опасений по поводу обеспечения нет, так как в целом в стране производят в десять раз больше - 2 миллиона тонн. Но практически рынок Европы потрясла война в Украине и последовавшие за этим санкции против России и Беларуси. Ранее из этих стран в Европу импортировалось около 4 миллионов тонн гранул, которые сейчас нужно чем-то заменить. Еще около двух миллионов тонн может потребовать смена газового отопления на гранульные системы.

Весна для производителей гранул обычно является тихим периодом, так как отопительный сезон только завершился, а подготовка к следующему еще не началась. В этом году перерыва не было. Гранулы прошлого сезона уже раскуплены, цена новых - двое выше. Но найти гранулы сложно даже по двойной цене.

Предприятие экспортирует около 80% продукции. Несмотря на огромный спрос, производители гранул не работают на полную мощность. Не удается достать необходимую для производства щепу.

За щепу между собой конкурируют многие в Латвии и за рубежом: производители гранул и ДСП, целлюлозные фабрики, котельные. В Латвии в центральном отоплении в плане цен ранее доминировала импортированная из Беларуси щепа, но теперь она недоступна. Ответственное за энергетику Минэкономики угроз дефицита не видит, а вот удорожания - очень даже. Щепа в течение года стала в два раза дороже, и министерство прогнозирует, что на таком уровне она останется и в следующем отопительном сезоне.

Оставшись без дешевого белорусского ресурса и видя рост цен в Европе, поставщики щепы в прошлом отопительном сезоне договоры разорвали. После этого перезаключили заново - уже с более высокими ценами.

Столичное предприятие теплоснабжения еще несколько недель назад присоединилось к литовской бирже щепы и покупает топливо и там. По масштабам Риги объемы пока небольшие, и реальная ситуация станет ясна после Лиго. Тогда завершится объявленный Rīgas siltums конкурс на закупку щепы.

В сфере деревообработки звучат призывы создать в государстве запасы щепы, так как ситуация на рынке нестабильная и цена может вырасти еще больше. Глава Федерации деревообработчиков считает, что единственным реальным способом, как это сделать, было бы объявление чрезвычайной ситуации, но основания для этого пока что нет. В свою очередь, для Министерства экономики важнее, чтобы щепа и гранулы вообще были. Тем жителям, которые дорогое отопление позволить себе не смогут, скорее всего, будут платить пособия.

Производитель гранул Staļi считает, что нужно побудить поставщиков щепы удержать большую часть продукции в Латвии, например, обеспечив налоговые скидки и прочие подобные стимулы. Если это и не повлияет на цену, то повлияет хотя бы на доступность на местном рынке.