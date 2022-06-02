Чт, 2.06.2022
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Роналд Нейманис, председатель правления RNP

Рейрс: Зачем нужна прибыль Rīgas siltums, если на эту сумму может быть снижен тариф?

Министр финансов Янис Рейрс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Необходимо оценить обоснованность административных расходов, включенных в тарифы на тепловую энергию, отметил в четверг в интервью программе Латвийского телевидения LTV Rīta Panorāma министр финансов Янис Рейрс.

Он выразил уверенность, что пересмотр административных расходов энергетических компаний поможет снизить тарифы.

Рейрс рассказал, что на следующей неделе для обсуждения этого вопроса созвано заседание подсовета по бюджету и налогам Национального совета трехстороннего сотрудничества.

"Я призываю предпринимателей, а также профсоюзы, которые являются нашими социальными партнерами, найти механизм для оценки административных расходов этих компаний. (...)

Сколько заложено прибыли? Может быть, в течение двух лет можно обойтись без прибыли. Зачем, например, нам нужна прибыль Rīgas siltums или Latvenergo, если на эту сумму может быть снижен тариф?" - отметил министр финансов.

Рейрс также заявил, что для объявлений о повышении тарифов в два, три или четыре раза нет оснований. "Я не понимаю смысла таких заявлений", - сказал министр.

Среди прочего он упомянул, что ранее компании, работающие в дорожном строительстве, говорили о предстоящем повышении цен в два-три раза, но, согласно исследованию, проведенному Latvijas Valsts ceļi, оно составило лишь 15%, с чем согласились практически все строители.

"Поднятый предварительный ажиотаж очень мешает. Конечно, подорожание будет, но то, насколько высоким оно окажется, зависит от внешних условий", - подчеркнул Рейрс.

Министр также отметил, что правительство среди прочего рассмотрело отчет о возможности отмены биопримесей в топливо с целью снижения цены на топливо примерно на 10-12%, но торговцы топливом не поддерживают такую идею.

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