Eurostat: цены производителей в Латвии растут быстрее, чем в среднем по ЕС

Самый быстрый рост среди всех государств-членов ЕС зафиксирован в Ирландии и Дании (по +62,3%), Румынии (+60,4%) и Бельгии (+52,7%). В Эстонии цены производителей выросли на 48,7%, а в Литве - на 42,7%.

В апреле рост был зафиксирован во всех странах-членах ЕС.

При этом в среднем цены производителей в странах-членах ЕС в апреле выросли на 37% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, а в еврозоне - на 37,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем - мартом - цены производителей в ЕС в апреле поднялись на 1,3%, а в еврозоне - на 1,2%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей выросли в 22 странах-членах ЕС, снизились в Италии (-0,3%), Португалии (-2,2%), Румынии (-3,2%) и Ирландии (-16,4%), а во Франции остались без изменений. Наибольший рост зафиксирован в Словакии (+ 9,3%), Люксембурге (+ 6%) и Болгарии (+ 4,1%). В Латвии цены производителей выросли на 2%, в Литве - на 2,4%, а в Эстонии - на 2,8%.