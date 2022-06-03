Литр бензина по 4 евро? В Circle K объяснились

Компания Circle K Latvia тут же отреагировала на фотографии обеспокоенных жителей и в микроблоге Twitter сообщила о технической ошибке, а также извинилась. Ошибка уже устранена.

Как сообщало агентство LETA, цены на топливо на заправке Circle K Latvia 3 июня в 10:00 утра были такими: 95E - 2,044 евро, 98E - 2,104 евро, DD - 1,944 евро, газ - 0,815 евро.

ФОТО: https://www.facebook.com/groups/Ездуны

Уже сообщалось, что минувшая неделя стала пятой подряд, когда средняя цена на бензин 95-й марки продолжала расти, а цена на дизельное топливо - падать, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Средняя цена на бензин 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1,4%, в очередной раз достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5%.