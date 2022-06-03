Литр бензина по 4 евро? В Circle K объяснились

В пятницу, 3 июня, на заправках Circle K Latvia в Риге резко выросли цены на бензин и дизельное топливо. Цена на 95-й бензин составляла 4,108 евро, а на дизель - 3,898 евро. Фото с высокими ценами напугали пользователей социальных сетей. Однако вскоре выяснилось, что это просто техническая ошибка.
Компания Circle K Latvia тут же отреагировала на фотографии обеспокоенных жителей и в микроблоге Twitter сообщила о технической ошибке, а также извинилась. Ошибка уже устранена.
Как сообщало агентство LETA, цены на топливо на заправке Circle K Latvia 3 июня в 10:00 утра были такими: 95E - 2,044 евро, 98E - 2,104 евро, DD - 1,944 евро, газ - 0,815 евро.
Уже сообщалось, что минувшая неделя стала пятой подряд, когда средняя цена на бензин 95-й марки продолжала расти, а цена на дизельное топливо - падать, свидетельствуют данные, собранные Европейской комиссией. Средняя цена на бензин 95-й марки выросла на прошлой неделе на 1,4%, в очередной раз достигнув рекордного уровня, а цена дизельного топлива снизилась на 1,5%.
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