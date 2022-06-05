Вс, 5.06.2022
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Алексей Навальный

Политики заговорили о целевых пособиях, но "прицелиться" пока не могут

Банкноты и монеты евро ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В следующем отопительном сезоне, который прогнозируется еще тяжелее, чем прошлый, поддержку как ранее - например, особые пособия для всех семей с детьми или одинаковые скидки для абсолютно всех потребителей электричества - больше применять не будут. Вместо этого доступные средства для поддержки выделят тем, кто без них действительно не сможет обойтись. Однако, как сообщает передача De Facto Латвийского телевидения, государство вообще не видит, кто без нее не может обойтись и кому она действительно нужна, так как такая система вообще не разработана. И теперь ее необходимо создать в течение трех месяцев.

Призывы ввести такую систему со стороны экономистов звучали уже давно, так как госсредства ограничены. Выделенные на прошлый отопительный сезон 407 миллионов евро - одолженные деньги, которые придется отдавать. В начале мая на то, что продолжаться как раньше не может, указал и президент Эгил Левитс: "Нельзя такие пособия всем как из лейки раздавать - как до этого, должны быть целевые пособия".

Для выплаты целевых пособий государство должно видеть, кому это нужно больше всего. Размер зарплаты или пенсии таким критерием быть не может.

Например, доход в размере 1000 евро в месяц для человека, который живет один, означает больше, чем для человека, которому за те же 1000 евро нужно содержать еще, например, двоих детей. Однако на уровне государства невозможно оперативно оценить ситуацию. Частично эту задачу выполняют самоуправления, однако этого недостаточно.

Советница Латвийского союза самоуправления Санита Шкилтере признает, что самоуправления эту информацию видят только о тех, кто сам обращался в социальные службы и просил эту помощь. "И затем, конечно, выясняется, с кем вы живете и так далее. Но это в ручном режиме. Да, конечно, через компьютеры, но уровень автоматизации очень низкий. Больше десяти лет назад мы хотели гораздо больше, но нам отказали. Однако принимая во внимание большое число людей, у которых потенциально могут быть проблемы, это все должно делаться автоматически", - добавляет она.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в неспособности сделать это винит укоренившуюся систему.

В частности, в интервью 19 мая он заявил: "То, что меня не удовлетворяет, это наше Министерство благосостояния, это может быть его систематическая вина, что мы не можем подсчитать или установить, как подсчитать доходы на жителя домашнего хозяйства. (...) И тут уже сложность в том, что в таких условиях нет системы, нет мышления, и я даже позволю себе сказать, что в нашей коалиции нет единогласия, что целевые пособия - правильное направление". Кариньш утверждает, что сам уже давно выступал за них. Впрочем, в начале этого года, когда решали о поддержке, его товарищ по партии министр финансов Янис Рейрс в передаче De Facto согласился на поддержку всеобщего подхода к выплатам, так как от роста цен страдают не только самые бедные.

В Минблаге, которому премьер посвятил самую острую критику, признают, что дискуссии о целевых возможностях были, однако не было времени привести систему в порядок. В частности, об этом говорилось зимой.

Фактически нужные данные уже есть в государственных базах данных, однако разных учреждений.

В СГД есть данные о доходах, в Службе социального страхования и самоуправлениях - о выплаченных пособиях, а в Управлении по делам гражданства и миграции - о месте жительства, по которому можно установить и размер одного домашнего хозяйства. Но всю эту информацию нужно свести в единую систему. По задаче премьера предложение нового, целевого подхода должно быть готово к 14 июня, а возможность его запустить - с 1 сентября.

Что означает - целевой и на кого именно он нацелен, это вопрос дискуссий. Однако, скорее всего, критерием будет уровень дохода, который можно найти в статистике.

"Мы говорим о первых трех самых низких группах дохода", - указывает глава Минблага Гатис Эглитис. По последним данным за 2020 год, три группы с самыми низкими доходами - это те домашние хозяйства, общие доходы которых на человека составляют до 509 евро. В министерстве признают, что близко и четвертая группа (до 721 евро на одного члена домашнего хозяйства), о которой можно говорить в плане поддержки. В свою очередь пятая группа с примерно 1400 евро на человека в домашнем хозяйстве будет рассматриваться в плане поддержки меньше всего.

Если автоматизированную систему для установления этих групп создать не получится, самоуправления опасаются, что с объемом не справятся.

В Министерстве защиты среды и регионального развития, в ведении которого находятся системы единого е-управления, признают, что создать систему не будет сложно и ранее такой не было, так как не было такой задачи. Самым сложным будет не сам сбор данных, а критерии, принципы и способы выделения пособия. И пока неясно это, говорить об остальном слишком рано.

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