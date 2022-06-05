Политики заговорили о целевых пособиях, но "прицелиться" пока не могут

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в неспособности сделать это винит укоренившуюся систему.

В частности, в интервью 19 мая он заявил: "То, что меня не удовлетворяет, это наше Министерство благосостояния, это может быть его систематическая вина, что мы не можем подсчитать или установить, как подсчитать доходы на жителя домашнего хозяйства. (...) И тут уже сложность в том, что в таких условиях нет системы, нет мышления, и я даже позволю себе сказать, что в нашей коалиции нет единогласия, что целевые пособия - правильное направление". Кариньш утверждает, что сам уже давно выступал за них. Впрочем, в начале этого года, когда решали о поддержке, его товарищ по партии министр финансов Янис Рейрс в передаче De Facto согласился на поддержку всеобщего подхода к выплатам, так как от роста цен страдают не только самые бедные.

В Минблаге, которому премьер посвятил самую острую критику, признают, что дискуссии о целевых возможностях были, однако не было времени привести систему в порядок. В частности, об этом говорилось зимой.

Фактически нужные данные уже есть в государственных базах данных, однако разных учреждений.

В СГД есть данные о доходах, в Службе социального страхования и самоуправлениях - о выплаченных пособиях, а в Управлении по делам гражданства и миграции - о месте жительства, по которому можно установить и размер одного домашнего хозяйства. Но всю эту информацию нужно свести в единую систему. По задаче премьера предложение нового, целевого подхода должно быть готово к 14 июня, а возможность его запустить - с 1 сентября.

Что означает - целевой и на кого именно он нацелен, это вопрос дискуссий. Однако, скорее всего, критерием будет уровень дохода, который можно найти в статистике.

"Мы говорим о первых трех самых низких группах дохода", - указывает глава Минблага Гатис Эглитис. По последним данным за 2020 год, три группы с самыми низкими доходами - это те домашние хозяйства, общие доходы которых на человека составляют до 509 евро. В министерстве признают, что близко и четвертая группа (до 721 евро на одного члена домашнего хозяйства), о которой можно говорить в плане поддержки. В свою очередь пятая группа с примерно 1400 евро на человека в домашнем хозяйстве будет рассматриваться в плане поддержки меньше всего.

Если автоматизированную систему для установления этих групп создать не получится, самоуправления опасаются, что с объемом не справятся.

В Министерстве защиты среды и регионального развития, в ведении которого находятся системы единого е-управления, признают, что создать систему не будет сложно и ранее такой не было, так как не было такой задачи. Самым сложным будет не сам сбор данных, а критерии, принципы и способы выделения пособия. И пока неясно это, говорить об остальном слишком рано.