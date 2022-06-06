Начат сбор подписей за ленд-лиз для обеспечения Украины вооружением

Представитель инициативы Мартиньш Крустс указывает, что Латвия покроет расходы на ленд-лиз за счет займа на мировых рынках, а ленд-лиз должен быть, например, в размере миллиарда евро.

Он считает, что купленная военная техника за один евро должна быть сдана в аренду Украине на определенный срок - до окончания войны, а затем может быть выкуплена или же техника вернется в Латвию, укрепив вооруженные силы.

По мнению Крустса, та часть техники, которая будет уничтожена на войне, будет использована в борьбе в том числе за укрепление независимости и безопасности Латвии. Он отмечает, что такую практику уже частично используют литовцы, которые пожертвовали пять миллионов евро на покупку боевых беспилотников Bayraktar.

На данный момент инициативу подписали 60 человек.

Ленд-лиз - это система аренды и кредитования, по которой союзники получали вооружение, боеприпасы, стратегическое сырье и тому подобное из Соединенных Штатов во время Второй мировой войны.