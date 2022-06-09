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Часто, когда утомляют дела и повседневные обязанности, время для себя откладывается на второй план, однако пора летних отпусков – хорошая возможность заняться своим самочувствием и восстановлением сил до начала осени. Позаботиться о себе этим летом могут помочь разные умные помощники, например, смарт-часы, которые позволяют следить за показателями здоровья и напоминают о необходимом количестве физических упражнений и воды в день.

Меньше стресса, больше спокойствия

Когда дела рабочей недели скапливаются и превращаются в бесконечный список, каждый может ощущать повышенный уровень стресса, влияющего на бодрость и тела, и духа. Летний отпуск может стать хорошим временем, чтобы разработать упражнения для уменьшения стресса, создав таким образом новые повседневные привычки.

«Ежедневный стремительный ритм может вызвать стресс почти у каждого, однако это не значит, что с этим нужно смириться. В наши дни смарт-часы оснащены множеством функций для наблюдения за организмом, анализирующих данные здоровья владельца и давая научно обоснованные рекомендации. Huawei Watch GT 3 Pro предупреждают владельца об изменениях, вызванных повышенным уровнем стресса, сравнивая конкретные показатели с показателями в состоянии покоя. Если стресс наблюдается в течение длительного времени, устройство предлагает успокаивающие дыхательные упражнения, которые помогают стабилизировать скорость сердцебиения и уровень кислорода в крови», – поясняет Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела обучения продукции Huawei.

Качественный сон – основа основ

В улучшении самочувствия очень важную роль играет качество сна, потому что во сне тело восстанавливает подвергшиеся нагрузке группы мышц и подготавливает мозг к началу нового дня.

«Часто мы даже не представляем, насколько низко качество нашего сна, пока не попробуем надеть смарт-часы с функцией мониторинга сна. Huawei Watch GT 3 Pro с алгоритмом контроля сна Huawei TruSleep 2.0 определяют главные фазы сна, показатели качества сна и дают персонализированные советы, как получить максимально хороший ночной отдых. Нередко оказывается, что нехватка физической активности является одной из причин некачественного сна. Поэтому разносторонний спектр функций смарт-часов поможет владельцу адаптировать желательное ежедневное количество физической нагрузки для повышения качества сна», – говорит М. Тиллерс.

Физическая активность для стимуляции синтеза гормонов счастья

Несмотря на то, что лето является самым жарким временем года, это и пора, когда можно наслаждаться разными мероприятиями на свежем воздухе, получая натуральный витамин D из солнечных лучей. Самые жаркие летние дни, скорее всего, не подойдут для предельно насыщенной программы тренировок, но теплая погода дает возможности заняться многими другими видами спорта.

Одним из любимых видов физической нагрузки летом является плавание. Этот вид спорта не только позволяет размять несколько групп мышц одновременно, но и приносит приятную прохладу в жаркие летние дни. Во время отпуска или после долгого рабочего дня вечернее купание станет идеальным занятием для восстановления сил. «В этом случае пригодится функция свободного ныряния часов Huawei Watch GT 3 Pro, анализирующая скорость, продолжительность и глубину погружения владельца, а также предлагающая упражнения, помогающие практиковать задержку дыхания. С этой умной функцией нырять в латвийских водоемах будет интереснее и эффективнее», – рассказывает М. Тиллерс.