3000 запросов в течение минуты - в Латвии гранулы становятся дефицитным товаром

В среднем сейчас тонна гранул для отопления стоит от 300 до 400 евро. Однако и при рекордных ценах жители часто приобрести гранулы не могут.
"Отослал электронное письмо, что мне нужны эти гранулы, на следующий день получил ответ, что нет. Когда я переспросил, как же так, мне ответили - в течение минуты получаем 3000 запросов, они просто не успевают удовлетворить такой спрос",
- рассказал режиссер Юрис Курсиетис.
Впрочем, ассоциация сферы призывает жителей не поднимать панику. Латвия ежегодно производит два миллиона тонн этого вида топлива, тогда как на местном рынке спрос составляет примерно 200 000 тонн, то есть, всего 10%.
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