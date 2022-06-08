Пт, 10.06.2022
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Bermūdu Divstūris, музыкальная группа

3000 запросов в течение минуты - в Латвии гранулы становятся дефицитным товаром

Гранулы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Этим летом древесные гранулы стали не только наполовину дороже, но и даже превратились в дефицитный товар. Чтобы закупить этот вид топлива по доступным ценам, жителям приходится стоять в длинных очередях, но и тогда не всегда получается гранулы добыть, сообщают Новости TV3.

В среднем сейчас тонна гранул для отопления стоит от 300 до 400 евро. Однако и при рекордных ценах жители часто приобрести гранулы не могут.

"Отослал электронное письмо, что мне нужны эти гранулы, на следующий день получил ответ, что нет. Когда я переспросил, как же так, мне ответили - в течение минуты получаем 3000 запросов, они просто не успевают удовлетворить такой спрос",

- рассказал режиссер Юрис Курсиетис.

Впрочем, ассоциация сферы призывает жителей не поднимать панику. Латвия ежегодно производит два миллиона тонн этого вида топлива, тогда как на местном рынке спрос составляет примерно 200 000 тонн, то есть, всего 10%.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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