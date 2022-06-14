Правительство поддержало отказ от биопримеси в топливе. Что теперь изменится?

В течение этого периода выполнение требования о примеси биотоплива будет добровольным, т. е.

розничные или оптовые продавцы топлива смогут выбирать, добавлять ли биопримесь в топливо или нет.

Что теперь?

Министерство экономики прогнозирует, что в результате принятия поправок, если цена на топливо снизится или будет расти медленнее, расход топлива существенно не изменится, т. е. не будет наблюдаться значительного увеличения его потребления.

Как отмечает министерство, при этом необходимо учитывать, что рынок топлива в Латвии не регулируется - торговля происходит в условиях свободного рынка. Так как в проекте правил не предусмотрен запрет на добавление биопримеси в топливо, в случае, если торговец топливом решает добавлять ее, она, соответственно, будет включена и в цену топлива.

Действующие правила оценки соответствия бензина и дизельного топлива предусматривают, что дизельное топливо может продаваться в Латвии только с добавлением в него биотоплива в количестве не менее 6,5% от общего объема смеси. В свою очередь, бензин (Е95) можно продавать только в том случае, если в него добавлено не менее 9,5% биотоплива. С 2019 года требования по добавлению биотоплива унифицированы во всех странах Балтии.

Представители Латвийской ассоциации биотоплива и биоэнергетики ранее заявили, что этот шаг вряд ли приведет к снижению конечной цены топлива. Отказ от биотоплива вызовет повышение спроса на ископаемое топливо, что может привести к росту цен. Кроме того, торговцы топливом уже заключили долгосрочные договоры на поставки биотоплива.