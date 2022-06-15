Rīgas satiksme в первом квартале перевезло на 28,5% больше пассажиров

В том числе микроавтобусами в первом квартале перевезено 518 000 пассажиров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце марта предприятие обслуживало 52 автобусных, 17 троллейбусных и шесть трамвайных маршрутов. В конце марта в распоряжении Rīgas satiksme имелось 887 транспортных средств, в том числе 424 автобуса, 185 трамвайных вагонов и 278 троллейбусов.

Кроме того, Rīgas satiksme обслуживало 5922 парковочных места на платных муниципальных автостоянках, что на 163 места больше, чем в соответствующий период 2021 года. В первом квартале этого года количество пользователей платных стоянок увеличилось на 35% до 1,306 млн.

Оборот Rīgas satiksme в первом квартале составил 39,993 млн евро, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль - 965 704 евро по сравнению с убытками годом ранее.