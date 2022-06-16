Решение найдено? Минблаг для смягчения инфляции предлагает изменить пособия

Поэтому с 1 января 2023 года Минблаг предложит повысить верхний порог доходов малообеспеченных домохозяйств, и его максимальный размер будет установлен на уровне 80% от медианы минимального дохода: соответственно 501 евро на первое или единственное лицо в домохозяйство и 351 евро для каждого следующего члена домохозяйства.

Минблаг призывает принять во внимание, что в то же время органы местного самоуправления сохранят за собой право устанавливать более низкий порог дохода малообеспеченных домохозяйств, так как закон о социальных услугах и социальной помощи предусматривает, что порог дохода малообеспеченных домохозяйств не должен быть ниже, чем порог дохода нуждающихся домохозяйств.

В целом, если поддержка будет направлена на домохозяйства с доходом в пределах 1-3 квинтильной группы, или до 508,57 евро в месяц, право на нее получат 938 700 человек.

С 1 января этого года и до конца года при расчете размера жилищного пособия самоуправления применяют различные коэффициенты к сумме порогов гарантированного минимального дохода (ГМД).

Предусматривается к отдельно проживающему лицу пенсионного возраста или отдельно проживающему лицу с инвалидностью применять коэффициент "2,5" либо коэффициент, установленный самоуправлением, если он выше, а к домохозяйству, состоящему только из лиц пенсионного возраста или инвалидов, применять коэффициент "2" или коэффициент, установленный самоуправлением, если он выше, чем указанный в настоящем пункте. К другим домохозяйствам планируется применять коэффициент "1,5" или коэффициент, установленный самоуправлением, если он выше указанного в настоящем пункте.

Минблаг отмечает, что применение повышенных коэффициентов позволит большему количеству домохозяйств претендовать на жилищное пособие, особенно лицам пенсионного возраста и людям с инвалидностью.

Также с 1 января текущего года до конца года государство компенсирует органам местного самоуправления 50% от суммы выплаченных населению жилищных пособий. Жилищное пособие предназначено для жителей с самыми низкими доходами (1-2-й квинтиль), но при этом люди с относительно низким доходом (часть 2-го и 3-го квинтиля) не имеют права на его получение.

В целях повышения доступности жилищных пособий с 1 сентября 2022 года Минблаг рекомендует установить коэффициент "3" или коэффициент "4" для всех домохозяйств при расчете размера жилищного пособия.

Также планируется установить с 1 января следующего года порог ГМД на уровне 20% от медианы минимального дохода: 125 евро для первого члена семьи и 87,5 евро для каждого следующего.

С 1 января 2023 года также планируется компенсировать органам местного самоуправления 50% от сумм, направленных на выплату пособий по ГМД и жилищных пособий.

В свою очередь, чтобы снизить негативное влияние быстрой инфляции на размер государственных пенсий, в 2022 году планируется индексация пенсий на месяц раньше обычного - 1 сентября. Однако законопроект еще не принят Сеймом, а его рассмотрение пока приостановлено.

Поэтому в 2022 году размер государственных пенсий или их части, которая не превышает 534 евро от средней суммы прошлогодних страховых взносов с зарплаты, будет пересмотрен 1 сентября с учетом фактического потребительского индекса цен и 50% от доли реального прироста страховых взносов с заработной платы. Полный размер государственной пенсии будет пересмотрен для политически репрессированных, лиц с инвалидностью I группы и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В этом и последующих годах будет выплачиваться единовременное пособие в размере 200 евро с проверкой дохода получателям назначенной в Латвии пенсии по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца. В том числе пособие смогут получить лица, являющиеся получателями досрочной и авансовой пенсии, специальной государственной пенсии, пенсии за выслугу лет и получатели других видов пенсий.

Единовременная выплата будет проводиться в декабре каждого года, начиная с декабря этого года, таким образом, чтобы пенсия, вознаграждение или государственное пособие по социальному обеспечению вместе с единовременной выплатой не превышали 508,57 евро на человека в месяц.

Также в этом году и в последующем единовременное пособие в размере 200 евро без проверки дохода будет выплачиваться семьям, которые получают надбавку к государственному семейному пособию за ребенка-инвалида.

В свою очередь, в целях оказания дополнительной финансовой поддержки лицам с ограниченными возможностями, имеющим тяжелые функциональные нарушения, которые существенно влияют на мобильность человека, Минблаг рекомендует увеличить с 1 января следующего года размер транспортной компенсации с 79,68 евро до 105 евро в период шести месяцев.