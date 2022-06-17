Левитс о неназначении Знотини: Сейм принял не самое умное решение

Он подчеркнул, что в сфере борьбы с легализацией полученных преступным путем средств у Знотини очень хорошая международная репутация. В этой сфере у Латвии были большие проблемы с репутацией, и Знотиня сумела это исправить, поэтому решение Сейма - "нехороший сигнал", сказал Левитс.

Как указал президент, для того, чтобы отклонить победившего в конкурсе кандидата, у Сейма должны быть веские аргументы, но в данном случае он их не услышал.

Левитс отметил, что ситуация схожа с той, когда Сейм отклонил кандидатуру бывшего руководителя Конституционного суда Саниты Осиповой на должность судьи Верховного суда.

Как сообщалось, вчера на голосовании в Сейме против кандидатуры Знотини проголосовал 41 депутат, воздержались четыре депутата, за нее голосовали 33 парламентария. Три депутата в голосовании не участвовали.

Против кандидатуры Знотини проголосовало большинство депутатов фракции "Консервативные", несколько депутатов Национального объединения (НО), а также "Согласия" и другие представители оппозиции. Воздержались или не участвовали в голосовании некоторые депутаты НО и оппозиции.

Знотиня выиграла организованный Государственной канцелярией конкурс на должность начальника Службы финансовой разведки. 31 мая правительство поддержало ее выдвижение на этот пост еще на один срок. Затем кандидатуру Знотини поддержала и парламентская комиссия по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции.