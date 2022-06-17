Rīgas ūdens взял кредит на 60 млн евро

Предоставленные ЕИБ средства составляют 50% от общей стоимости проекта в 120 млн евро.

Соглашение предусматривает срок погашения кредита до 17 лет.

Прямой кредит международного финансового учреждения позволит Rīgas ūdens диверсифицировать источники финансирования оставшейся части проекта: использовать для этого и собственные средства, и структурные фонды Европейского союза (ЕС), и банковские кредиты.

В настоящее время Rīgas ūdens снабжает водой 98% населения Риги, а также занимается сбором и очисткой сточных вод в столице. Потребление воды в Риге составляет примерно 33,7 млн кубометров в год, а годовой сток сточных вод по централизованным сетям - приблизительно 50 млн кубометров.

Финансируемый ЕИБ проект управления водными ресурсами в Латвии позволит подключить к городской системе водоснабжения больше домохозяйств и собирать больше сточных вод в централизованную систему, где те будут очищаться на отремонтированных очистных сооружениях. Основной целью этого инвестиционного проекта ЕИБ является обеспечение рентабельной, непрерывной и безопасной очистки воды, водоснабжения, а также сбора и очистки сточных вод в соответствии с политикой ЕИБ как климатического банка ЕС, а также экологическими и нормативными требованиями.

Председатель правления Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш отметил, что это финансирование даст возможность осуществлять регулярное обновление и модернизацию инфраструктуры водного хозяйства Риги.

Круминьш подчеркнул, что в Риге очень важно повысить доступность городских централизованных водопроводных и канализационных сетей для домохозяйств, поэтому запланированы также ремонтные работы на станции биологической очистки сточных вод "Даугавгрива".

ЕИБ является долгосрочным кредитным финансовым учреждением ЕС, которое принадлежит его государствам-членам. Являясь климатическим банком ЕС, ЕИБ обязался к 2030 году поддержать инвестиции в климат и охрану окружающей среды на сумму 1 трлн евро.

В 2021 году ЕИБ подписал в Латвии соглашение о новом финансировании почти на 98 млн евро. Инвестиции группы ЕИБ в Латвию составляют 0,35% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Rīgas ūdens является крупнейшей компанией по управлению водным хозяйством в Латвии и обеспечивает инфраструктуру водоснабжения, сбора и очистки сточных вод в Риге и ее окрестностях. Основной капитал Rīgas ūdens составляет 127,6 млн евро, его единственным владельцем является Рижское самоуправление. В 2021 году оборот предприятия составил 55,832 млн евро, прибыль - 5,516 млн евро.