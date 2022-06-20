Narvesen Baltija поменяла название

Уже сообщалось, что оборот сети магазинов розничной торговли Narvesen и кафе Caffeine в 2020 году составил 61,26 млн евро, что на 10% меньше, чем в 2019 году, а также компания потерпела убытки в размере 2,446 млн евро в отличие прибыли за год. Финансовые результаты компании 2021 года пока не опубликованы.