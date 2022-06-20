Пн, 20.06.2022
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Narvesen Baltija поменяла название

Narvesen ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

Предприятие Narvesen Baltija, управляющее сетью франшизы розничной торговли Narvesen, превратилось в Reitan Convenience Latvia, таким образом, в названии отражается имя его владельца, свидетельствует информация Firmas.lv.

Изменение названия компании в регистре предприятий произошло в пятницу, 17 июня.

Единственным владельцем Reitan Convenience Latvia является норвежская Reitan Convenience.

Уже сообщалось, что оборот сети магазинов розничной торговли Narvesen и кафе Caffeine в 2020 году составил 61,26 млн евро, что на 10% меньше, чем в 2019 году, а также компания потерпела убытки в размере 2,446 млн евро в отличие прибыли за год. Финансовые результаты компании 2021 года пока не опубликованы.

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