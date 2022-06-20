Верховный суд Литвы встал на сторону аirBaltic

16 июня, в итоге длившегося почти 14 лет судебного разбирательства, Верховный суд Литвы (ВСЛ) отклонил исковые требования flyLAL о возмещении ущерба, сообщила юридическая фирма Cobalt, которая представляла в споре Рижский аэропорт и латвийскую авиакомпанию аirBaltic.

ВСЛ оставил в силе принятое в прошлом году решение апелляционного суда. Тогда суд вновь отменил решение Вильнюсского окружного суда от 2016 года, согласно которому аirBaltic должна была выплатить FlyLAL 16,121 млн евро.

28 июня 2021 года Апелляционный суд Литвы объявил, что не выявил запрещенного соглашения (сговора), поскольку аirBaltic и Рижский аэропорт выполняли свои обязательства в соответствии с законодательством Латвии. Таким образом, суд отклонил аргумент FlyLAL о том, что аirBaltic придерживалась стратегии хищнического ценообразования, искажала конкуренцию, устраняла конкурентов или препятствовала их выходу на рынок.

Спор между FlyLAL, Air Baltic Corporation и Рижским аэропортом возник в 2008 году. FlyLAL подала заявление о возмещении убытков за якобы незаконные действия латвийских компаний - возможное соглашение о снижении цен в аэропорту "Рига". По данным FlyLAL, аirBaltic была вытеснена с рынка полетов из-за хищнического ценообразования в Вильнюсском аэропорту.

Латвийские компании оспорили выводы экспертов, согласно которым ущерб FlyLAL из-за того, что Рижский аэропорт предоставлял скидки аirBaltic в 2004-2008 годах, составил 43,4 млн евро. FlyLAL считала, что латвийские компании должны были компенсировать 57,87 млн евро ущерба.

Осенью 2014 года Суд Европейского союза (ЕС) в ответ на ходатайство Верховного суда Латвии разрешил арест активов Рижского аэропорта и аirBaltic. В июле 2018 года суд ЕС также постановил, что спор может быть рассмотрен как в литовских, так и в латвийских судах.

И flyLAL, и ее акционеры - Vertas Management и VA Reals - первоначально подали иск на возмещение в целом около 140 млн евро ущерба.