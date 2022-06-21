Выявлено 317 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека - в возрасте то 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 151,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2747 лабораторных тестов на Covid-19, 11,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 155 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 162 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 485 человек в Латвии.