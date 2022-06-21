Выявлено 317 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 317 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 317 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
Двое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 151,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 2747 лабораторных тестов на Covid-19, 11,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 155 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 162 были вакцинированы.
С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 485 человек в Латвии.
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