Вт, 21.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Выявлено 317 новых случаев Covid-19, скончались 5 человек

Люди в Верманском парке. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 317 новых случаев Covid-19, поступила информация о пяти скончавшихся пациентах, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • три человека - в возрасте то 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое  из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 151,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2747 лабораторных тестов на Covid-19, 11,5% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 155 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 162 были вакцинированы.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 832 485 человек в Латвии.

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