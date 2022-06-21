Исследование: Рига - 37-й самый привлекательный город Европы для инвестиций

Рига делит это место с Женевой и Турином, но опережает такие города, как Глазго, Валенсия и Штутгарт.

Партнер EY в странах Балтии Гунтар Кролс подчеркивает, что этот результат определенно следует рассматривать как хороший:

в Европе много экономически сильных городов, но Рига замечена и успешно конкурирует с городами среднего размера.

Кролс отмечает, что Рига и Латвия сами по себе представляют не очень крупный рынок, как, например, Варшава и Польша, однако привлекательность Риги усиливают другие факторы: высокий уровень технологического развития и сильная онлайн-экономика, знающие люди, динамичные культурная и социальная среда и, что особенно важно, удобное соединение с другими странами региона и остальной Европой.

Кролс отмечает, что на привлекательность Риги как объекта будущих инвестиций может негативно повлиять ряд факторов, таких как геополитическая ситуация, инфляция и дороговизна жизни, нестабильная политическая обстановка на национальном уровне, изменчивость налоговой политики и сокращение численности населения. Однако некоторые из этих факторов не уникальны - как геополитическая напряженность, так и инфляция влияют на инвестиционный климат во всем регионе в целом.

Вильнюс в рейтинге занимает 32-е место, а Таллинн не входит в число первых 40 городов списка.

Наиболее привлекательными городами для инвестиций в Европе в этом году признаны Лондон, Париж и Франкфурт, которые в прошлом году также входили в пятерку лидеров.

Среди стран Северной Европы Стокгольм занимает 12-е место, Копенгаген - 14-е. Из стран Центральной Европы 16-е место занимает Варшава, 20-е - Прага.

Столица России Москва в числе 40 самых привлекательных для инвестиций европейских городов не упоминается.

Исследование EY Attractiveness Survey Europe проводится ежегодно и аккумулирует как количественные данные об инвестиционных проектах, полученные в ходе мониторинга более 10 000 источников новостей, так и результаты опроса более 500 лиц, принимающих решения в области международных инвестиций.