Видео ⟩ В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76; есть погибшие

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что пострадавшие при крушении самолета "находятся в стабильном состоянии".
По информации СМИ, после крушения начался пожар, который уже полностью потушен. В МЧС сообщили, что разрушений нет.
При этом судя по видео, опубликованному в соцсетях, самолет загорелся еще в воздухе.
СМИ сообщают, что самолет направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани планировалась дозаправка.
Воздушное судно совершило жесткую посадку в поле в районе Михайловского шоссе, недалеко от жилых домов. У него оказался неисправным двигатель. Местные жители не пострадали.
"24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - говорится в сообщении Минобороны России.
"При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - отметили в министерстве.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!