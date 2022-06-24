Пт, 24.06.2022
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Марк Липовецкий, культуролог

Видео ⟩ В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76; есть погибшие

Самолет Ил-76. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Утром в пятницу, 24 июня, в Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. В момент крушения на борту находились девять человек, четверо погибли, остальные пострадавшие доставлены в медучреждения, пишет DW. 

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что пострадавшие при крушении самолета "находятся в стабильном состоянии".

По информации СМИ, после крушения начался пожар, который уже полностью потушен. В МЧС сообщили, что разрушений нет.

При этом судя по видео, опубликованному в соцсетях, самолет загорелся еще в воздухе.

СМИ сообщают, что самолет направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани планировалась дозаправка.

Воздушное судно совершило жесткую посадку в поле в районе Михайловского шоссе, недалеко от жилых домов. У него оказался неисправным двигатель. Местные жители не пострадали.

"24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - говорится в сообщении Минобороны России.

"При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - отметили в министерстве.

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