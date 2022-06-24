Видео ⟩ В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76; есть погибшие

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, заявили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что пострадавшие при крушении самолета "находятся в стабильном состоянии".

По информации СМИ, после крушения начался пожар, который уже полностью потушен. В МЧС сообщили, что разрушений нет.

‼️ В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76.



Погибли четыре человека. Один из них скончался в больнице. Всего на борту находились девять человек, они получили ранения и были госпитализированы. Информацию о погибших подтвердили рязанские власти. pic.twitter.com/guYHw0pua8 — Популярная политика (@politica_media) June 24, 2022

При этом судя по видео, опубликованному в соцсетях, самолет загорелся еще в воздухе.

Очевидец заснял падение самолета под Рязанью



На кадрах видно, что упавший самолет Ил-76 загорелся еще в воздухе. pic.twitter.com/hou8H6BPEl — Вот Так (@vottak_tv) June 24, 2022

СМИ сообщают, что самолет направлялся из Оренбурга в Белгород, а в Рязани планировалась дозаправка.

Воздушное судно совершило жесткую посадку в поле в районе Михайловского шоссе, недалеко от жилых домов. У него оказался неисправным двигатель. Местные жители не пострадали.

"24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - говорится в сообщении Минобороны России.

В полях Рязани разбился военный самолет Ил-76 🔥



Как сообщают СМИ, во время крушения на борту было 9 человек: 2 погибли, 6 везут в больницу, 1 до сих пор не нашли.

#Рязань #ИЛ76 pic.twitter.com/dyAr2IGC07 — Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) June 24, 2022

"При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - отметили в министерстве.