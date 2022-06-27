Министр: Часть безработных не мотивирована получать новые знания

Ранее президент Эгил Левитс отметил, что одна из проблем, задерживающих развитие Латвии и вынуждающих государство отставать по сравнению с другими странами Балтии, - неэффективная система переквалификации рабочей силы и нехватка квалифицированной рабочей силы. Комментируя упомянутую проблему, Эглитис указал, что сейчас в стране наблюдается высокая структурная безработица. В частности, многие уже длительное время являются безработными, которые по различным причинам долгое время не хотят работать.

"Часть сидит и получает государственные или муниципальные пособия. Часто это люди трудоспособного возраста, которые не возвращаются к работе годами.

Говоря о переквалификации работников, частный сектор тех людей, кто работать мотивирован, находит и принимает на работу, но часто одна часть находящихся в спиcке безработных Государственного агентства занятости людей не мотивирована учиться, получать новые знания. С ними сложнее", - признал министр.

Кроме того, по мнению Левитса, нынешняя система социальной поддержки в Латвии дорогая и неэффективная. Не развита и жилищная политика, что не способствует мобильности рабочей силы, ощущается и недостаточная доступность кредитов, сказал Левитс, отметив, что в каждой из этих сфер необходимы серьезные структурные реформы.

Эглитис согласен с описанными президентом проблемами. Он признал, что в Латвии есть огромная проблема в связи с жилищной политикой, и особенно это касается семей с детьми, а также людей в регионах, которые хотели бы работать на более высоких должностях.

"Нужно понять, что за последние 30 лет в Латвии за пределами Риги нет ничего нового в сфере многоквартирных домов. Люди хотят работать на более высоких должностях, однако адекватного жилья нет. Сейчас последнее время это изменить, например, чтобы начать строить, не надо надеяться только на частный сектор, нужно что-то решать и в регионах. Частные сектора, в свою очередь, ищут, где выгоднее вкладывать - в Риге", - отметил министр благосостояния.

Говоря о доступности кредитов, Эглитис указал, что в Латвии очень низкий объем кредитования. Кредиты, в том числе ипотечные, дороги, и часто у людей возникают проблемы с первым взносом, необходимым, чтобы собрать сумму на первый кредит.

Впрочем, Эглитис отметил, что за банковский сектор ответственность несет Министерство финансов, и, по его мнению, возможно, в нем не хватает конкуренции.