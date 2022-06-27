Rīgas taksometru parks объявлен неплатежеспособным

Процесс неплатежеспособности был провозглашен 21 июня, администратором процесса назначена Наталия Сидорова.

Кредиторы могли подать свои заявки до 27 июня.

Напомним, 14 февраля 2022 года Пардаугавский суд Риги начал процесс по делу о правовой защите Rīgas taksometru parks, а 20 апреля дело было закрыто, так как план мероприятий процесса правовой защиты не поддержало установленное в законе о неплатежеспособности большинство кредиторов.

Компания Rīgas taksometru parks была зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 894 790 евро, свидетельствует информация Firmas.lv. В 2020 году оборот предприятия составил 3,09 евро, что на 44,2% меньше ,чем годом ранее, в свою очередь убытки компании снизились на 26,9% и составили 570 000 евро. Финансовые данные за прошлый год еще не опубликованы.

Предприятие обеспечивает услуги такси под брендом Red Cab, а нерегулярных автобусных перевозок и аренды - под брендом Red Bus.