Польша завершила строительство забора длиной 187 км на границе с Беларусью
Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью, сообщил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет dpa.
Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью, сообщил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет dpa.
Протяженность общей границы Беларуси и Польши составляет 418 километров, большая ее часть проходит по рекам и озерам.
На земле границу теперь обозначает забор высотой в 5,% метров, оборудованный камерами и датчиками движения.
Галерея: Забор на границе Польши и Беларуси
Белорусско-польская граница в прошлом году стала эпицентром миграции. Тысячи мигрантов, главным образом из стран Дальнего Востока, особенно из Ирака, собрались у границ Беларуси и стран ЕС, пытаясь попасть в блок.
Наплыв мигрантов на границу достиг кульминационной точки летом и осенью прошлого года, а зимой, с наступлением холодной погоды, поток мигрантов иссяк. С наступлением лета власти Польши сообщили, что мигрантов снова стало больше.
В августе прошлого года Польша возвела на границе временный забор, который с января постепенно был замещен постоянным.
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