Чт, 30.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист

Польша завершила строительство забора длиной 187 км на границе с Беларусью

ФОТО: AP/Scanpix

Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью, сообщил в четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет dpa.

Протяженность общей границы Беларуси и Польши составляет 418 километров, большая ее часть проходит по рекам и озерам.

На земле границу теперь обозначает забор высотой в 5,% метров, оборудованный камерами и датчиками движения.

Галерея: Забор на границе Польши и Беларуси

Белорусско-польская граница в прошлом году стала эпицентром миграции. Тысячи мигрантов, главным образом из стран Дальнего Востока, особенно из Ирака, собрались у границ Беларуси и стран ЕС, пытаясь попасть в блок.

Наплыв мигрантов на границу достиг кульминационной точки летом и осенью прошлого года, а зимой, с наступлением холодной погоды, поток мигрантов иссяк. С наступлением лета власти Польши сообщили, что мигрантов снова стало больше.

В августе прошлого года Польша возвела на границе временный забор, который с января постепенно был замещен постоянным.

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