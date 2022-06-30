Польша завершила строительство забора длиной 187 км на границе с Беларусью

Протяженность общей границы Беларуси и Польши составляет 418 километров, большая ее часть проходит по рекам и озерам.

На земле границу теперь обозначает забор высотой в 5,% метров, оборудованный камерами и датчиками движения.

Галерея: Забор на границе Польши и Беларуси

Белорусско-польская граница в прошлом году стала эпицентром миграции. Тысячи мигрантов, главным образом из стран Дальнего Востока, особенно из Ирака, собрались у границ Беларуси и стран ЕС, пытаясь попасть в блок.

Наплыв мигрантов на границу достиг кульминационной точки летом и осенью прошлого года, а зимой, с наступлением холодной погоды, поток мигрантов иссяк. С наступлением лета власти Польши сообщили, что мигрантов снова стало больше.

В августе прошлого года Польша возвела на границе временный забор, который с января постепенно был замещен постоянным.