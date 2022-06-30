Банк Citadele: два следующих года будут нелегкими для стран Балтии

"В первые месяцы 2022 года рост экономики в странах Балтии оставался сильным, и влияние вторжения России в Украину в большей части ощущается в форме роста инфляции. В Эстонии показатель ВВП в I квартале 2022 года вырос по сравнению с I кварталом 2021 года на 4,3%. В Латвии соответствующий рост составил 6,7% и в Литве 4,6%. Таким образом, восстановление экономики стран Балтии было более быстрым по сравнению с Еврозоной в целом, и краткосрочные экономические результаты также были положительными", - отметил Аболиньш.

Начиная с февраля 2022 года оборот платежных карт растет, безработица снижается, при этом количество свободных рабочих мест и объявлений о предложении работы увеличивается. В то же время,

несмотря на высокие цены в этом году потребление электричества по сравнению с потреблением год назад выросло, что указывает на стабильную производственную деятельность.

"Однако угрожающие странам Балтии экономические риски за последние месяцы увеличились. В результате войны в Украине экономическая обстановка в марте и апреле значительно ухудшилась, промышленности необходимо быстро найти поставщиков металлов и другого сырья, рост зарплат не поспевает за ростом цен, при том, что влияние инфляции проявится в полной мере только во втором полугодии. В связи с этим риски экономического спада в странах Балтии в ближайший год или полтора представляются большими", - сообщил он.

Как отметил аналитик, в последние месяцы прогнозы по росту экономик стран Балтии на 2022 год снизились, и в итоге рост экономики во всех странах Балтии может составить порядка 2%. "Однако хорошей новостью является то, что в настоящее время ситуация с экономикой по-прежнему хорошая. Расходы хозяйств растут, вызванные Covid-19 ограничения отменены, у домохозяйств имеются сбережения, и рост цен на энергоносители компенсируется мерами поддержки со стороны правительства. При этом на рынке труда уменьшается безработица, растут зарплаты, а негативные влияния войны на Украину пока еще не ощущаются", - написал Аболиньш.

Инфляция потребительских цен в странах Балтии в этом году скорее всего превысит 12%, и в следующем году она может остановиться в пределах 4–5%. В условиях нынешних цен на энергию расходы стран Балтии на импорт энергии существенно увеличатся. Без государственной поддержки хозяйства осенью не смогут справиться с такими расходами, и в следующем году рост ВВП скорее всего будет очень низким. "Согласно моим прогнозам, рост ВВП стран Балтии в следующем году не превысит 1–2%", - сообщил аналитик.

По его оценке, экономики стран Балтии находятся в хорошем состоянии. Уровень долга правительственного сектора, хозяйств и предприятий низкий, выдача займов финансируется из местных ресурсов, и внешняя торговля сбалансирована.

"Поэтому спад экономики скорее всего означает меньший внешний спрос, более медленное восстановление сектора обслуживания, более низкие реальные доходы и меньшую покупательскую способность, а также, возможно, небольшой рост безработицы", - прогнозирует Аболиньш.

Тем не менее, в европейской перспективе экономика продолжит рост, и в такой ситуации важно не только думать о рисках, но и искать возможности, а правительство должно не только раздумывать о пособиях, но и инвестировать в энергетический сектор, подчеркнул он.