В Кенгарагсе пьяная мать не была в состоянии защитить детей от пьяного неадекватного сожителя

На месте происшествия двери стражам порядка открыла 14-летняя девочка, которая пояснила, что мать сильно пьяна, не может встать с кровати и осознать происходящее вокруг. Было видно, что как мать, так и ее сожитель - глухонемые. В семье находились трое несовершеннолетних детей и один совершеннолетний парень, против которого сожитель матери и проявлял агрессию, размахивая руками.

Стражи порядка, осмотрев квартиру, констатировали, что она закуренная и грязная. На кухне и в комнате был виден беспорядок, разбросанные вещи. Сотрудница полиции попросила у шестилетней девочки надеть подгузники, однако девочка сказала, что чистых нет. При этом младшая дочь была очень активной и разговорчивой, она многократно просила полицейских увезти их.

На месте происшествия работали четверо сотрудников муниципальной полиции Риги, также была вызвана бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая, осмотрев всех, включая детей, решила, что никому госпитализация не нужна.

Сожитель матери вел себя неадекватно и в присутствии полиции, поэтому стражи порядка решили задержать мужчину и доставить в участок. В свою очередь детей изъяли из семьи и доставили в кризисный центр, так как мать была настолько пьяна, что не могла о них позаботиться.

О произошедшем проинформирован Рижский сиротский суд, а также начаты два процесса административного нарушения - за неисполнение обязанностей по заботе о детях и агрессию.