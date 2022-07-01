В прошлом году убытки Bolt превысили полмиллиарда евро

В то же время, по словам руководства Bolt, 2021 год был выдающимся для компании, финансовые результаты соответствовали ожиданиям и соответствовали бизнес-стратегии компании. Согласно годовому операционному отчету, выручка выросла на 126 процентов по сравнению с прошлым годом, при этом все три направления бизнеса — заказ такси, доставка еды и продуктов и услуги по аренде — демонстрируют трехзначный рост, несмотря на влияние Covid-19.

По словам Маркуса Виллига, основателя и акционера компании, Bolt прочно стоит на ногах, а большой убыток свидетельствует об инвестициях, учет которых не дает хорошего представления о технологических компаниях.

Быстрое расширение продолжалось, работая более чем в 400 городах и более чем в 45 странах в течение года. Помимо расширения географии присутствия, компания добавила в свой портфель новые услуги, такие как услуга краткосрочной аренды автомобилей Bolt Drive и служба доставки продуктов Bolt Market, и теперь предлагает в общей сложности пять услуг.

В 2021 году количество сотрудников Bolt выросло с 1798 до 3003 человек, и в этом году планируется еще больше расширить штат. По состоянию на конец года в компании трудились люди 95 национальностей. 38 процентов сотрудников составляли женщины. Затраты на оплату труда Bolt выросли с 63 до 115,2 миллиона евро в прошлом году.

В 2022 году компания планирует продолжить стремительную экспансию по всем трем направлениям как на существующих, так и на новых рынках. Предполагается продолжать инвестировать в разработку продукции, добавляя новые функции. По данным компании, в первые месяцы этого года объемы бизнеса Bolt продолжали активно расти и достигли новых рекордных показателей.

Учитывая планы роста и инвестиций, Bolt не собирается выплачивать дивиденды в ближайшее время. Чего компания не делала и в прошлом.

Bolt Technology OÜ — это мобильное приложение, работающее под брендом Bolt и предлагающее услуги такси, проката электросамокатов, велосипедов и автомобилей, а также услуги по доставке еды и продуктов в основном в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Bolt была основана в 2013 году Маркусом Виллигом, которому в настоящее время принадлежит 17,05% акций компании.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в группу входило 48 компаний. Конечной материнской компанией группы является Bolt Technology OÜ. Bolt Technology OÜ является законным владельцем интеллектуальной собственности, связанной с приложениями Bolt. Большая часть этих исследований и разработок, связанных с интеллектуальной собственностью, осуществляется в Эстонии компанией Bolt Technology OÜ, которая также несет основную ответственность за управление исследованиями и разработками Bolt.