Больше половины жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию уже после 50

Среди опрошенных жителей Латвии большинство, или 57%, хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-60 лет. Этот ответ также показался наиболее привлекательным в Литве и Эстонии, где 51% и 55% населения соответственно с удовольствием выбрали бы такой пенсионный возраст.

Пенсионный возраст в Латвии и Эстонии в настоящее время одинаков - 64 года и 3 месяца. Между тем в Литве мужчины могут выйти на пенсию по достижении 64 лет и 4 месяцев, а женщины - по достижении 63 лет и 8 месяцев.

Около 15% респондентов в Латвии довольны нынешним пенсионным возрастом и не хотели бы ничего менять, причем чаще всего этот ответ давали мужчины. Данные опроса показывают, что в Литве и Эстонии жителей больше устраивает местная система - в Эстонии почти каждый четвертый или 23% респондентов готов остаться при существующей системе, в Литве доля таких составила 18%.

"Хотя опрос показывает, что большинство населения хотели бы выйти на пенсию раньше, со стороны населения не предпринимается никаких действий для обеспечения своей старости. Большая часть не заинтересована во 2-м пенсионном уровне, в то время как отчисления в 3-й уровень пенсии начинают производиться в среднем только за десять лет до выхода на пенсию, что слишком поздно, чтобы накопить достаточно и поддерживать доход на пенсии, эквивалентный заработной плате", - говорит председатель правления дочернего банка Citadele CBL Asset Management Карлис Пургайлис.

"Также мало кто знает о наследовании 2-го пенсионного уровня, хотя любой работающий человек может написать заявление как на портале Latvija.lv, так и в любом центре обслуживания клиентов VSAA. В 2021 году наследникам передано 2,6 млн евро, 15 млн перечислено в специальный бюджет государства, который является получателем в случаях, когда такое заявление не подано. Завещать сбережения по старости, когда вы сами пенсионер, можно с полисом страхования пожизненной пенсии. К сожалению, достаточно большая часть населения до сих пор не знает элементарных вещей о своих пенсионных накоплениях, и это должно измениться", - продолжает Пургайлис.

Примерно каждый десятый, а именно 12% в Латвии хотел бы получать пенсию уже в возрасте 41-50 лет. В Литве такое предложение поддержали бы 10%, а в Эстонии - 8%, показывают данные опроса.

Исследование было проведено банком Citadele в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в июне 2022 года, в ходе которого в онлайн-режиме было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.