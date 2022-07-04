А вдруг? В Латвии пройдут учения на случай энергетического кризиса

На учениях будет отыграна ситуация, как будет происходить обмен информацией между сторонами, участвующими в антикризисном управлении, и как могут быть технически ограничены поставки природного газа крупнейшим потребителям в потенциальной кризисной ситуации.

"Учитывая текущую геополитическую ситуацию, мы должны быть не только теоретически, но и практически готовы ко всем сценариям, связанным с поставками природного газа нашим потребителям. Поэтому на учениях будет отыграна ситуация с возможным перебоем подачи природного газа. Она будет включать не только риски безопасности поставок газа, но и их влияние на энергоснабжающие компании, домохозяйства и связанных с ними пользователей, производителей продуктов питания, промышленность и другие компании", - заявила министр экономики Илзе Индриксоне.

"Сейчас самое время отыграть сценарий на практике - что будет, если в стране ограничат поставки природного газа и на всех его не хватит.

В случае энергетического кризиса граждане находятся в числе защищенных потребителей, а промышленность, энергоснабжающие компании, производители продуктов питания и работники сельского хозяйства должны ожидать, что к ним поставки могут быть ограничены", - подчеркивает председатель правления АS Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.

"Несмотря на то, что в настоящее время делается все возможное для успешной подготовки к следующему отопительному сезону, необходимо также своевременно подготовиться к сценариям кризисного управления в сфере газоснабжения, уделяя особое внимание тому, как происходит обмен информацией между вовлеченными сторонами. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что основной задачей на данный момент является совершенствование системы антикризисного управления, чтобы она могла обеспечить получение услуги всеми теми участниками рынка, которые вовремя приобрели газ", - подчеркивает председатель правления Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

В ходе обучения компании получат уведомление от Gaso с просьбой снизить ежедневное потребление природного газа до указанного количества. "Хочу предупредить и успокоить потребителей природного газа - данные уведомления по электронной почте будут лишь тренировочной симуляцией кризисной ситуации, поэтому реальное снижение потребления природного газа на газифицированном объекте на данный момент осуществляться не будет. Нужно будет только подтвердить факт получения уведомления. Действительно, производители должны рассчитывать на то, что в реальной кризисной ситуации придется выполнять предусмотренное нормативными актами обязательство по сокращению потребления", - поясняет И. Петерсоне-Годмане.

Учения пройдут с 4 по 8 июля.

После них планируется обсуждение готовности всех участвующих сторон к оперативному принятию решений, обмену информацией и внедрению мер регулирования. Кроме того, целью тренинга является оценка действующих положений на случай подобных угроз. В ходе обсуждения после окончания тренинга предполагается также обсудить возможные улучшения в нормативных актах.