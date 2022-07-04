В Латвии могут ввести новый вид пенсий

Для этого требуется более 50 млн евро. Базовая пенсия планируется в виде регулярной ежемесячной выплаты, которая будет выплачиваться из средств государственного основного бюджета в дополнение к пенсии по старости, которая выплачивается из взносов государственного социального страхования.

Найдутся ли деньги в бюджете на такой приоритет - вопрос сложный, учитывая текущую экономическую ситуацию и необходимость выделения уже в этом году дополнительного финансирования на различные меры поддержки. Минблаг запросил в будущем году дополнительно 153 млн евро.

В следующем году планируется внедрение нескольких новых инициатив - новых социальных услуг и новых видов материальной поддержки. При этом необходимо и дополнительное финансирование для покрытия роста цен на энергоресурсы и увеличения стоимости товаров и услуг.