До 180%: цены на продукты питания растут во всех категориях

Снизились цены относительно небольшого количества продовольственных товаров. Наибольшее снижение цен было на кустовую чернику - на 35%, с 16,01 евро за килограмм до 10,38 евро за килограмм, мандарины - на 12%, с 2,63 евро за килограмм до 2,31 евро за килограмм, чеснок - на 7%, с 4,56 евро за килограмм до евро до 4,26 за килограмм.

Во 2-м квартале 2022 года самый большой рост цен, за исключением соли, которая подорожала на 89% - с 0,56 евро за килограмм до 1,06 евро за килограмм, приходится на овощи. Цены на капусту выросли на 98%, с 0,60 евро за килограмм до 1,19 евро за килограмм, свеклу - на 78,7%, с 0,52 евро за килограмм до 0,92 евро за килограмм, морковь - на 55,9%, с 0,56 евро за килограмм до 0,87 евро за килограмм, на картофель - на 25%, с 0,59 евро за килограмм до 0,74 евро за килограмм, на лук - на 22%, с 0,49 евро за килограмм до 0,60 евро за килограмм.

Среди свежей мясной продукции больше всего подорожало филе говядины - на 67,4%, с 8,17 евро за килограмм до 13,79 евро за килограмм, куриные ножки - на 30%, с 2,64 евро за килограмм до 3,44 евро за килограмм, свиной окорок - на 20%, с 4,58 евро за килограмм до 5,49 евро за килограмм.

Рост цен на молочную продукцию во 2-м квартале составил в среднем от 3% до 23%. В этой категории продовольственных товаров больше всего подорожал кефир жирностью 2% - на 23%, с 1,11 евро за литр до 1,37 евро за литр, творог жирностью 9% - на 16%, с 4,62 евро за килограмм до 5,38 евро за килограмм, сливочное масло жирностью 82-82,5% - на 14%, с 9,65 евро за килограмм до 10,97 евро за килограмм. Сыр подорожал в среднем на 3-4%, а яйца (размер L) подорожали на 24% - с 1,78 евро за 10 яиц до 2,22 евро за 10 яиц.

В категории бакалейных товаров больше всего подорожали гречка - на 30%, с 2,89 евро за килограмм до 3,78 евро за килограмм, рапсовое масло - на 28%, с 3,75 евро за литр до 4,81 евро за литр, подсолнечное масло и пшеничная мука - на 27%, с 2,49 евро за литр до 3,16 евро за литр и на 1,14 евро за килограмм до 1,45 евро за килограмм, сахар - на 23%, с 0,78 евро за килограмм до 0,96 евро за килограмм.

Снижение цен во 2-м квартале произошло в основном на фрукты и некоторые сезонные овощи. Больше всего снизились цены на импортные огурцы - на 68,22%, с 5,79 евро за килограмм до 1,84 евро за килограмм, местные помидоры - на 36%, с 6,27 евро за килограмм до 3,99 евро за килограмм, импортные помидоры - на 33%, с 2,93 евро за килограмм до 1,96 евро за килограмм, на импортную клубнику - на 31%, с 8,87 евро за килограмм до 6,05 евро за килограмм.

Eurostat: цены производителей в Латвии в мае росли быстрее, чем в среднем по ЕС и еврозоне

Цены производителей промышленной продукции в Латвии в мае выросли на 42,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, продемонстрировав более быстрый рост, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник статистическим управлением ЕС Eurostat по 26 государствам-членам блока.

Самый быстрый рост среди всех стран-членов ЕС показала Дания (+59,8%), Румыния (+59,2%) и Эстония (+53,1%). Цены производителей в Литве выросли на 48,1%.

Рост в мае был зафиксирован во всех странах-членах ЕС.

При этом по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года средние цены производителей в странах-членах ЕС в мае выросли на 36,4%, а в еврозоне - на 36,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем - апрелем - цены производителей в мае выросли в ЕС на 0,8%, а в еврозоне - на 0,7%.

По сравнению с апрелем цены производителей выросли в 21 стране ЕС, а снизились в Болгарии и Франции (-0,1%), Нидерландах (-0,8%), Словакии (-4,4%) и Ирландии (-19,4%). Самый заметный рост отмечен в Финляндии (+5,5%), Эстонии (+5,4%), Литве (+4,9%) и Латвии (+4,8%). Данные по Греции отсутствуют.