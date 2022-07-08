С августа в Царникаве тариф на тепловую энергию вырастет в 4 раза
С августа цена на тепловую энергию в Царникаве может вырасти в четыре раза, сообщает самоуправление Адажского края.
С августа цена на тепловую энергию в Царникаве может вырасти в четыре раза, сообщает самоуправление Адажского края.
Это связано с истечением срока договора на поставку природного газа, который определял постоянную цену на газ в течение последних двух лет.
В 2020 году в договоре, заключенном муниципальным агентством Carnikavas komunālserviss, была установлена фиксированная цена за мегаватт-час (МВт/ч) - 10,13 евро. В зависимости от цены на газ цена поставляемой тепловой энергии колебалась в районе 38-40 евро за МВт/ч.
По истечении срока действия договора оплата за газ будет производиться по биржевой цене за каждый конкретный месяц. По прогнозам, цена на газ в июле составит 105 евро за МВт/ч, а значит, цена на тепловую энергию составит 160,09 евро за МВт/ч.
Текущие рыночные прогнозы указывают, что цена на газ сохранится в этих пределах до весны следующего года.
Стоимость газа составляет 73%-80% тарифа на центральное отопление в Царникаве.
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