Автобусный кризис в Огре и Айзкраукле: куда делись все водители?

Прежде обслуживавшее эти маршруты АS CATA категорически отрицает информацию Diena о том, что нехватка водителей в какой-то мере связана с действиями CATA, искусственно затягивающим прекращение трудовых отношений с водителями, которые потенциально могут перейти в LAP.

Ситуация в Айзкраукле и Огре привела к требованию отставки министра сообщения. Руководство LAP поясняет, что основная проблема связана с нехваткой водителей, что стало неожиданным поворотом, потому что ожидалось, что освободится много водителей, ранее водивших в этом регионе автобусы CATA.

LAP пытается решить проблему, привлекая сотрудников из других регионов. "Мы вложили 6,2 млн евро, все автобусы, необходимые для перевозки, находятся в рабочем состоянии и обеспечены в соответствии с требованиями, установленными государством. Единственная проблема на данный момент - это нехватка человеческих ресурсов, которую мы активно решаем", - сказал глава LAP Леонид Кронгорнс.