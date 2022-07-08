Сб, 9.07.2022
Я немедленно потребую объяснений от мэра Даугавпилса Элксниньша Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития
Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития

Гром, молния и дожди: о погоде в Латвии в субботу

Облака над лесом ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на субботу, 9 июля, в Латвии местами, а днем уже во многих областях пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время ливней вероятны порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду. Температура воздуха в субботу составит +19...+23 градуса.

В Риге во второй половине дня усилится облачность, возможны грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха составит +21…+22 градуса.

Галерея: Цветущие розы в Кемерском саду

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