Гром, молния и дожди: о погоде в Латвии в субботу
В ночь на субботу, 9 июля, в Латвии местами, а днем уже во многих областях пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах возможны грозы, прогнозируют синоптики.
В ночь на субботу, 9 июля, в Латвии местами, а днем уже во многих областях пройдут кратковременные дожди, в некоторых местах возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время ливней вероятны порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду. Температура воздуха в субботу составит +19...+23 градуса.
В Риге во второй половине дня усилится облачность, возможны грозовые ливни с порывистым ветром. Температура воздуха составит +21…+22 градуса.
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